La planta de hidrógeno de bp e Iberdrola en Castelló, más cerca: las obras superan su ecuador

La planta de hidrógeno verde de Castelló -en su fase I (25 MW)- que impulsan conjuntamente bp e Iberdrola en el Grau de Castelló sobre una extensión de 20.000 m2 junto a la refinería de bp, ya cuenta con todos los permisos ambientales y de obra, estando actualmente en plena construcción, con un grado de ejecución del 55%.

Tal y como publicó este rotativo, los trabajos se iniciaron a principios de año, en el mes de febrero, y ahora, cuando se cumplen siete meses, siguen avanzando a buen ritmo y han superado su ecuador.

Lista el área para los electrolizadores

Vista aérea de las instalaciones de bp en el Grau de Castelló. / Mediterráneo

De esta forma, los trabajos de obra civil sobre la zona correspondiente a los electrolizadores han sido ya completados, según informaron los promotores de la iniciativa. Precisamente, los electrolizadores son uno de los puntales del proyecto, dado que son estos equipos los que permitirán producir el hidrógeno verde mediante un proceso químico (electrólisis) capaz de separar las moléculas de hidrógeno y oxígeno de las que se compone el agua utilizando electricidad de origen renovable.

Actualmente, el foco de las obras se encuentran en la ejecución de la puesta a punto de la zona del edificio eléctrico, la subestación, la interconexión con la subestación del Serrallo y con la refinería, entre otros aspectos.

Adjudicación a Plug Power

El proyecto, que cuenta con una inversión de más de 70 millones de euros, lo desarrollan conjuntamente bp e Iberdrola España a través de Castellón Green Hydrogen SL, una empresa participada al 50% por ambas compañías.

Los impulsores de esta planta de hidrógeno verde, que será la más grande en España, desvelaron otra novedad como es que «se ha completado prácticamente todo el proceso de adjudicación de los equipos de la planta, destacando la adjudicación a Plug Power del equipo principal para la producción de hidrógeno a través del proceso de electrólisis de agua».

Sobre Plug Power: de EEUU y con presencia en Europa desde hace más de una década Plug Power Inc. es una empresa estadounidense dedicada al desarrollo de sistemas de pilas de combustible de hidrógeno que sustituyen a las baterías convencionales en equipos y vehículos alimentados por electricidad.

dedicada al desarrollo de sistemas de pilas de combustible de hidrógeno que sustituyen a las baterías convencionales en equipos y vehículos alimentados por electricidad. En los últimos años ha acelerado su expansión a través de proyectos en España, Francia, el Reino Unido, Portugal y Bélgica

Segundo semestre del 2026

Directivos de Iberdrola y bp tras la firma del convenio para construir la planta de hidrógeno verde en Castelló. / GABRIEL UTIEL BLANCO

En la construcción de estas instalaciones que serán pioneras en la provincia de Castellón participan más de 25 empresas españolas. Los plazos para el inicio de su operación comercial se mantienen y la previsión es que se active para el segundo semestre de 2026.

Se prevé que la producción de 2.800 toneladas anuales de hidrógeno verde pueda sustituir parte del hidrógeno gris que utiliza actualmente la refinería en sus procesos y, como tal, se espera evitar la emisión de aproximadamente 23.000 toneladas de CO2 al año, equivalentes a las que produciría la contaminación de 5.000 coches para ese mismo periodo anual.

Esta iniciativa, que cuenta con la participación del Instituto Tecnológico de la Energía (ITE), ha obtenido una financiación equivalente de 15 millones de euros de los programas de ayuda a la Cadena de Valor Innovadora y Conocimiento en Hidrógeno Renovable del Plan Español de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con fondos que serán asignados por NextGeneration de la Unión Europea.

Tipos de hidrógeno, según su obtención y su huella de carbono / Miteco