El PSPV de Castelló reclama medidas más ambiciosas para compensar la subida de la tasa de basuras

El grupo municipal socialista de Castelló ha considerado “insuficiente” la propuesta de modificación de las ordenanzas fiscales del Partido Popular para 2026 y lamenta la “tibieza” del gobierno municipal “para reducir en todo lo posible el efecto en los bolsillos de la ciudadanía del basurazo de Carrasco".

José Luis López, portavoz adjunto del PSPV, ha señalado que el 2% de rebaja del Impuesto de Bienes Inmuebles que propone el PP para el año que viene “es una mera operación de maquillaje”. Al igual que ya propuso el grupo socialista para las ordenanzas fiscales de 2025, “hemos vuelto a exigir una compensación adecuada de la subida de la tasa de basura con una mayo reducción del IBI”.

El Partido Socialista, en este sentido, ha insistido en que “toda la ciudadanía debe participar de forma justa en la financiación del servicio de recogida y tratamiento de residuos, tal y como marca la normativa europea, pero el ayuntamiento tiene las herramientas para la economía familiar no se resienta, algo que parece preocupar poco o nada a la señora Carrasco”, ha señalado López.

Jose Luis López, acompañado también por la edil socialista Mary Carmen Ribera, ha reclamado al concejal de Hacienda, Juan Carlos Redondo, que se trabaje también de forma en sistema de bonificaciones “que premie más a los vecinos y vecinas que se impliquen en el reciclaje”, más si cabe cuando el año que viene está previsto instalar en la ciudad contenedores inteligentes”.

Además, se ha insistido en que el año que viene se articulen por fin fórmulas para que los inquilinos de viviendas que pagan tasa de basuras puedan recibir también bonificaciones por reciclar”.

Otras propuestas socialistas, como ya quedó recogido en el pleno ordinario del pasado mes de julio, han sido definir bonificaciones para los comercios que realizan un tratamiento adecuado de sus residuos, implantar una tasa proporcional al volumen de generado y acciones de concienciación y colaboración con la sociedad civil.