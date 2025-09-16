Carrasco apuesta por medidas para el acceso a la vivienda de los jóvenes en Castelló

Con la reestructuración del pasado jueves de su equipo de gobierno, la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, ha dejado claro que la vivienda es una de sus prioridades para lo que resta de legislatura.

Dentro de esta estrategia, la primera edil ha movido ficha para conocer en primera persona las dificultades de los más jóvenes en este ámbito con una reunión con el Consell de l’Estudiant de la Universitat Jaume I. Carrasco mostró su compromiso para "activar medidas para facilitar el acceso a la vivienda de los más jóvenes en Castelló".

Carrasco se ha reunido con Mohamed Al Howaidi Nasralla, presidente y portavoz del Consell de l’Estudiantat, y el secretario de esta entidad, Santiago Bernabé. En el encuentro, también ha participado el concejal de Juventud, Cristian Ramírez.

La alcaldesa ha afirmado que «sabemos que es esta la primera de las preocupaciones no solo en nuestra capital sino en toda España y por este motivo vamos a hacer lo que esté en nuestra mano para que conseguir una vivienda no tenga tantas trabas y sea más fácil para nuestros jóvenes».

Dentro de las medidas previstas por el consistorio, se contempla la construcción de más de 3.800 viviendas en la ciudad. Estas se desarrollarán cinco áreas. En concreto, se están poniendo en marcha los sectores de Soler i Godes, la unidad de ejecución de Donoso Cortés o Gran Vía, además de reactivar la activación de la UE-24, entre el Hospital General y Riu Sec.

El Ayuntamiento también aprobó el Plan Parcial del Sector de Suelo Urbanizable Residencial SR-Censal, donde se construirán 1.128 viviendas. Además, la colaboración entre con la Generalitat hará posible la construcción de 121 viviendas protegidas en Censal.

Transporte público

Dentro de este encuentro con el Consell de l’Estudiant, también se trató la necesidad de mejorar el transporte público y la movilidad para el estudiantado. Carrasco anunció que «dentro del nuevo contrato de transporte público para la ciudad vamos a reforzar, en hora punta, las tres líneas de autobús urbano que llegan hasta la UJI atendiendo las peticiones de los estudiantes. Del mismo modo, estamos trabajando de manera conjunta con la conselleria para conseguir el refuerzo del TRAM también en las horas de mayor afluencia o salida de las clases».

La alcaldesa recordó la apuesta municipal por una movilidad sostenible, a través de «la renovación total del sistema Bicicas, muy utilizado por los jóvenes, o el que será el nuevo contrato de transporte público que permitirá la sustitución progresiva e implantación de nuevos ecológicos y eléctricos».