Los 22 mejores bares para almorzar en Castelló

Los amantes del esmorzar castellonense tienen una cita que no deben perderse. Desde este lunes y hasta el próximo 1 de noviembre, los barrios de Castelló ofrecen un menú de 8 euros, 50 céntimos más que en la edición del pasado año, para disfrutar de bocadillo o plato, bebida y café o carajillet.

A través de esta iniciativa, se busca reivindicar los bares y los restaurantes de los barrios menos céntricos o periféricos de la ciudad. Además, después de la buena acogida de la iniciativa en su primera edición, ahora se han sumando 5 nuevos bares.

Como ya sucediera el año pasado, también habrá premios para los locales participantes y para aquellos que degusten los almuerzos. De este modo, los establecimientos mejor valorados podrán ganar premios económicos de 250 euros, 150 euros o 100 euros, así como un videoreportaje para promocionar su local y productos.

Por su parte, de entre todos los participantes que rellenen su pasaporte de esmorzador en cada local donde vayan a almorzar, cuando cuenten con 5 sellos diferentes entrarán en el sorteo de un almuerzo semanal gratuito durante todo un año, a consumir en alguno de los 22 locales participantes.

Los participantes

La campaña, que se prolongará durante casi dos meses, cuenta con 22 bares y restaurantes, 17 que repiten y 5 nuevos, que son los siguientes: