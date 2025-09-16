Los 22 mejores bares para almorzar en Castelló
Ofrecen la oportunidad de, por 8 euros, disfrutar de bocadillo o plato, bebida y café o carajillet
Iván Fernández
Los amantes del esmorzar castellonense tienen una cita que no deben perderse. Desde este lunes y hasta el próximo 1 de noviembre, los barrios de Castelló ofrecen un menú de 8 euros, 50 céntimos más que en la edición del pasado año, para disfrutar de bocadillo o plato, bebida y café o carajillet.
A través de esta iniciativa, se busca reivindicar los bares y los restaurantes de los barrios menos céntricos o periféricos de la ciudad. Además, después de la buena acogida de la iniciativa en su primera edición, ahora se han sumando 5 nuevos bares.
Como ya sucediera el año pasado, también habrá premios para los locales participantes y para aquellos que degusten los almuerzos. De este modo, los establecimientos mejor valorados podrán ganar premios económicos de 250 euros, 150 euros o 100 euros, así como un videoreportaje para promocionar su local y productos.
Por su parte, de entre todos los participantes que rellenen su pasaporte de esmorzador en cada local donde vayan a almorzar, cuando cuenten con 5 sellos diferentes entrarán en el sorteo de un almuerzo semanal gratuito durante todo un año, a consumir en alguno de los 22 locales participantes.
Los participantes
La campaña, que se prolongará durante casi dos meses, cuenta con 22 bares y restaurantes, 17 que repiten y 5 nuevos, que son los siguientes:
- El Barull (ubicat al grup Sant Agustí)
- Bar Roser (situat al Grup Roser)
- Mesón Casa Laura (Grup Reyes)
- Asador Casa La Abuela (Grup Rosario)
- Restaurante El Roble (Raval Universitario)
- Venta Los Ángeles (Urbanizació Las Galeras)
- Bar Cazadores (Grup Benadressa)
- Bar Benadressa (Grup Benadressa)
- Bar Casa Ana (Grup Benadressa)
- Venta Guillamón (Grup Benadressa)
- Casa Lourdes (Grup Lourdes)
- Barbados Bar Café (Grup Perpetuo Socorro)
- Café Bar La Vieja Gramola by la gallega (Ciutat Transport)
- Bar Solsona (Grup Sant Agustí i Sant Marcos)
- Bar Castalia 14 (Grup Sant Agustí i Sant Marcos)
- Casa Fran (La Guinea)
- Bar Estadio (Grup Sant Agustí)
- Bar Las Planas (Grau de Castelló)
- La Fileta (Grau de Castelló)
- Bar Cristi (Carretera Alcora)
- Bar San Fermín (Carrer Higueras)
- Bar El Abuelo (Carrer Illa Baleato)
