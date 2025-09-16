Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los 22 mejores bares para almorzar en Castelló

Ofrecen la oportunidad de, por 8 euros, disfrutar de bocadillo o plato, bebida y café o carajillet

Los ediles Vicent Sales y Paco Cabañero han estado presentes en la inauguración de esta ruta.

Los ediles Vicent Sales y Paco Cabañero han estado presentes en la inauguración de esta ruta. / Mediterráneo

Iván Fernández

Los amantes del esmorzar castellonense tienen una cita que no deben perderse. Desde este lunes y hasta el próximo 1 de noviembre, los barrios de Castelló ofrecen un menú de 8 euros, 50 céntimos más que en la edición del pasado año, para disfrutar de bocadillo o plato, bebida y café o carajillet.

A través de esta iniciativa, se busca reivindicar los bares y los restaurantes de los barrios menos céntricos o periféricos de la ciudad. Además, después de la buena acogida de la iniciativa en su primera edición, ahora se han sumando 5 nuevos bares.

Como ya sucediera el año pasado, también habrá premios para los locales participantes y para aquellos que degusten los almuerzos. De este modo, los establecimientos mejor valorados podrán ganar premios económicos de 250 euros, 150 euros o 100 euros, así como un videoreportaje para promocionar su local y productos.

Por su parte, de entre todos los participantes que rellenen su pasaporte de esmorzador en cada local donde vayan a almorzar, cuando cuenten con 5 sellos diferentes entrarán en el sorteo de un almuerzo semanal gratuito durante todo un año, a consumir en alguno de los 22 locales participantes.

Los participantes

La campaña, que se prolongará durante casi dos meses, cuenta con 22 bares y restaurantes, 17 que repiten y 5 nuevos, que son los siguientes:

  • El Barull (ubicat al grup Sant Agustí)
  • Bar Roser (situat al Grup Roser)
  • Mesón Casa Laura (Grup Reyes)
  • Asador Casa La Abuela (Grup Rosario)
  • Restaurante El Roble (Raval Universitario)
  • Venta Los Ángeles (Urbanizació Las Galeras)
  • Bar Cazadores (Grup Benadressa)
  • Bar Benadressa (Grup Benadressa)
  • Bar Casa Ana (Grup Benadressa)
  • Venta Guillamón (Grup Benadressa)
  • Casa Lourdes (Grup Lourdes)
  • Barbados Bar Café (Grup Perpetuo Socorro)
  • Café Bar La Vieja Gramola by la gallega (Ciutat Transport)
  • Bar Solsona (Grup Sant Agustí i Sant Marcos) 
  • Bar Castalia 14 (Grup Sant Agustí i Sant Marcos)
  • Casa Fran (La Guinea)
  • Bar Estadio (Grup Sant Agustí)
  • Bar Las Planas (Grau de Castelló)
  • La Fileta (Grau de Castelló)
  • Bar Cristi (Carretera Alcora)
  • Bar San Fermín (Carrer Higueras)
  • Bar El Abuelo (Carrer Illa Baleato)

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents