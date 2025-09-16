Las personas sordas de la Comunitat celebran este sábado su Día Internacional en Castelló

Castelló será el escenario, este sábado, 20 de septiembre, de la celebración autonómica del Día Internacional de las Personas Sordas en una jornada que tendrá lugar en el parque Rafalafena.

En lo que respecta a la programación, que la edil de Bienestar Social, Clara Adsuara, ha presentado junto a la presidenta de la Asociación de Personas Sordas de Castellón (Apesocas) y consejera de Federación Valenciana de Personas Sordas (Fesord), Lourdes Adán García y el vicepresidente de Apesocas, Francisco José Aranda, "contará con una marcha a pie, zona de stands y actividades; se leerá un manifiesto y habrá una actuación musical con lenguaje de signos, charlas, exposición y más iniciativas”.

La jornada dará comienzo a las 9.45 horas en la plaza María Agustina, desde donde partirá la marcha a pie hacia el parque Rafalafena. Una batucada dará ritmo a la marcha que transcurrirá por la avenida Mare de Déu del Lledó y regresará al parque Rafalafena.

Seguidamente, a las 11.00 horas, arrancarán las actividades con los stands y mesas informativas, la zona de talleres y las actividades dirigidas a infancia y familias, juventud, personas mayores y mujeres.

A las 11.30 horas en la zona infantil se leerá un cuento con la lengua de signos y, posteriormente, a las 12.00 horas, se leerá el manifiesto y seguidamente intervendrán las autoridades. Hasta las 13.45 horas habrá una charla sobre la lengua de signos y desde las 16.30 horas hasta las 19.00 horas se sucederán charlas, una actuación musical en lengua de signos, una exposición y un sorteo. La clausura del evento será a las 19.30 horas.

Adsuara ha destacado que “este año la celebración hace su parada en la ciudad de Castelló, ya que la Asociación de Personas Sordas de Castellón cumple su 50 aniversario”.

Por ese motivo, la edil, en primer lugar, se ha dirigido a los representantes de la entidad, felicitándoles por su labor. “Una efeméride muy relevante, ya que se pone en valor, nada más y nada menos que el medio siglo de trabajo incansable en favor de la igualdad y de los derechos de las personas sordas, que ha realizado y así lo sigue haciendo esta entidad”, ha comentado.

Seguir trabajo por la igualdad

Adsuara también ha dejado patente el compromiso del gobierno municipal por “seguir trabajando en favor de la igualdad entre todos los ciudadanos”, aseverando que “no es una declaración de intenciones, es nuestra hoja de ruta en la que comenzamos a trabajar cuando llegamos y así lo seguimos haciendo”.

“Vamos a seguir trabajando para hacer que Castellón sea una ciudad referente en la defensa de los derechos de las personas sordas. Donde no exista discriminación alguna, sino herramientas que hagan posible la inclusión, en todas las esferas y en todas las etapas de la vida”, ha declarado.

Por su parte, desde Apesocas, su presidenta y también consejera de Fesord, Lourdes Adán García, ha declarado que “en representación de las dos entidades quiero recordar que trabajamos por el movimiento asociativo de las personas sordas en la Comunitat Valenciana. Este año, con motivo de nuestro 50 aniversario, tenemos el orgullo de que Castelló acoja esta celebración. Queremos visibilizar a nuestro colectivo de personas sordas de la provincia de Castellón para que se nos vea”.

Asimismo, la presidenta ha subrayado que “es un día muy importante para que la sociedad se dé cuenta de nuestras capacidades, de nuestra lucha, de eliminar las barreras de comunicación que nos encontramos diariamente y que además nos conozcan.

Finalmente, ha avanzado que “durante toda la semana que viene se celebrará a nivel mundial la Semana Internacional de las personas sordas, en la que se pone en valor el colectivo y la defensa de nuestra propia lengua, la lengua de signos”.

Además, también ha agradecido a la concejala y al Ayuntamiento de Castelló “por su gran apoyo, por la organización de este evento, ya que desde siempre hemos contado con el apoyo entre la administración municipal y nuestra entidad”.