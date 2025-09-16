Estos son las rebajas de impuestos en Castelló para el próximo año

El Ayuntamiento de Castelló, dentro de su apuesta por las rebajas fiscales y la reducción de la presión impositiva a los ciudadanos, ha anunciado nuevas bonificaciones que se aplicarán a partir del próximo año. Estas son las cinco iniciativas que pondrá en marcha el consistorio.

Suspensión de tasas por ocupación de vía pública

El Ayuntamiento, por tercer año consecutivo, suspenderá las tasas por ocupación de vía pública a los bares, restaurantes y cafeterías. “Estarán exentos de este pago un año más, dándoles un balón de oxígeno para garantizar la continuidad del servicio de terraza que nos ayuda a mantener una ciudad viva, impulsando así la economía local”, ha explicado Juan Carlos Redondo.

Bonificación de la tasa de basura para inquilinos

El Ayuntamiento también ha decidido bonificar a los inquilinos la tasa de basura. De esta manera, desde el próximo año, obtendrán descuentos en las visitas al Ecoparque "con el objetivo de amortiguar el basurazo impuesto por el gobierno de Pedro Sánchez y sea lo menos duro posible para los bolsillos de las familias. “El proceso administrativo para obtener las bonificaciones comporta que habrán de presentar el contrato de arrendamiento, entre otros documentos, pero igualmente se podrán beneficiar por su contribución a una ciudad más limpia”, ha señalado el edil.

Reducción del IBI un 2% en 2026

El consistorio de la capital de la Plana reducirá el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) otro 2% el próximo año. De esta manera, se acumulará una rebaja del 8% desde el inicio de la legislatura. “Aplicamos de nuevo una rebaja en este recibo que es que afecta a la mayor parte de las familias castellonenses, para al final del mandato haber aplicado una rebaja del 10% en este recibo, tal y como nos comprometimos”, ha puntualizado.

Bonificaciones a empresas con servicios propios de gestión de residuos

También para las empresas que tengan servicios propios de gestión de residuos se contemplan bonificaciones de cara al nuevo presupuesto.

Tarjeta ciudadana y contenedores de orgánica

Juan Carlos Redondo ha querido recordar que la entrada en vigor del nuevo contrato de limpieza, que comporta una inversión de 26 millones de euros anuales, traerá consigo la incorporación de contenedores inteligentes para depositar residuos orgánicos. Además, el uso de la tarjeta ciudadana también premiará a quien más recicle.