Vox presenta una declaración institucional para recuperar "la cultura del esfuerzo en las aulas" de Castelló

El grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Castellón ha presentado una declaración institucional con el objetivo de impulsar políticas educativas que fomenten la exigencia, el mérito y la responsabilidad en el sistema educativo.

El portavoz adjunto de la formación y concejal de Familia e Infancia, Alberto Vidal, ha señalado que “cada inicio de curso es una oportunidad para reflexionar sobre la situación de nuestro sistema educativo y los retos que afrontan nuestros jóvenes".

"Los datos son preocupantes, España sigue teniendo una de las tasas de abandono escolar más altas de Europa, y en la provincia de Castellón, según informes de Save the Children, se estima que este curso podría abandonar prematuramente sus estudios alrededor de 3.500 alumnos”, ha añadido.

Vidal ha destacado que “la educación debe recuperar la cultura del esfuerzo y la enseñanza de las virtudes clásicas. Una educación permisiva y con promoción automática desincentiva la superación personal y el trabajo responsable, perjudicando no solo a los alumnos, sino también a los docentes que ven cómo su esfuerzo se diluye ante leyes y dinámicas que no los apoyan”.

Para el portavoz adjunto de Vox en Castelló, “es fundamental que los currículos incorporen estos principios, que los jóvenes reciban orientación adecuada para elegir la formación que mejor se adapte a sus aptitudes y que se adopten medidas para reducir el absentismo escolar, tal y como estamos procurando impulsar desde la concejalía de Familia e Infancia, pero que echamos de menos en otras administraciones superiores, incluyendo apoyo psicológico, control de adicciones tecnológicas y coordinación con las familias y los centros educativos”.

Propuestas de acuerdo

En su declaración, Vox insta al Ministerio de Educación a incorporar en los currículos la cultura del esfuerzo y la enseñanza de las virtudes clásicas, a reforzar la autoridad del profesorado y dotarle de herramientas para garantizar una educación de calidad, así como a potenciar los programas de formación profesional básica, diversificación curricular y refuerzos educativos asegurando su extensión y dotación presupuestaria adecuada para reducir el abandono escolar.

También se solicita que se refuercen los programas de orientación a adolescentes y jóvenes en la Comunitat Valenciana para que puedan elegir la formación que mejor se adapte a sus aptitudes sin rebajar el nivel de exigencia académica y que se adopten medidas para reducir el absentismo escolar, incluyendo programas de intervención temprana, apoyo psicológico, control de adicciones tecnológicas y coordinación con familias y centros educativos.

“España no puede seguir a la cola de Europa en resultados educativos. Nuestro objetivo es impulsar un sistema educativo de calidad que forme ciudadanos responsables, trabajadores y comprometidos con el futuro de nuestra sociedad, recuperando la cultura del esfuerzo, el mérito y la responsabilidad como pilares de la educación", ha apuntado Vidal.

"Cuando Vox llegue al Gobierno de España, pondremos en marcha estas políticas, respaldando a los docentes, apoyando a las familias y asegurando que nuestros jóvenes tengan las herramientas necesarias para alcanzar su máximo potencial y contribuir al progreso de España”, ha concluido el portavoz de la formación.