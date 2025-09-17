Castelló degustará los mejores platos de la Comunitat Valenciana

Castelló está preparado para disfrutar de los mejores platos de la gastronomía valenciana. La ciudad está preparada para un evento único que ofrecerá lo mejor de la cocina de la autonomía en el que se citarán más de un centenar de chefs.

Será desde el domingo 21 hasta el martes 23 de septiembre cuando los mejores cocineros autonómicos se reúnan en asamblea para analizar el panorama gastronómico regional. Todo ellos forman parte de la asociación internacional Euro-Toques, una entidad que trabaja en la defensa del patrimonio culinario europeo y que agrupa a más de 3.500 chefs en 18 países.

El programa arrancará el domingo 21 con una cena inaugural. El lunes 22 se celebrará una recepción oficial en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, tras la cual tendrá lugar la asamblea en el Teatro Principal. La jornada del martes 23 estará dedicada a visitas a la Lonja del Grao y a la Escuela de Hostelería de Castellón.

El chef castellonense, Miguel Barreda, que participará en esta convocatoria, ha explicado que “somos más de 20 cocineros de Euro-Toques en Castellón y vivimos con gran ilusión la celebración de esta Asamblea, que llega por primera vez a nuestra ciudad".

También ha añadido que "hemos preparado diversas actividades para dar a conocer tanto nuestra cocina como nuestro entorno, con el objetivo de que la gente descubra que Castellón es una parte fundamental de la actividad culinaria de la Comunidad Valenciana. Es fundamental que Castellón comience a consolidarse como un referente gastronómico, porque tenemos mucho que ofrecer”.