Conoce los 38 espectáculos del 'Regreso a la ciudad' en Castelló

Aquí tienes la programación de los festivales MUT! y Clot i Fava, que se celebrarán las dos últimas semanas de septiembre

Una imagen de archivo de un espectáculo de una de las pasadas ediciones del MUT!

Castelló vivirá, durante las dos última semana de septiembre, un Regreso a la Ciudad de récord, con 38 espectáculos programados y la participación de 24 compañías internacionales. Títeres, clowns o malabaristas de hasta 11 nacionalidades diferentes se darán cita en las calles y plazas de Castelló.

Entre ellas algunas de las mejores compañías de Inglaterra, Brasil, México, Holanda, BélgicaDinamarca o Canadá. Bajo la marca Regreso a la Ciudad se enmarcan dos citas teatrales, el Clot i Fava Festival de pallassos i rodamons, (del 19 al 21 de septiembre) y el MUT! (Festival Internacional de Artes Escénicas sin Texto, (del 26 al 28 de septiembre).

Dos citas para todos los públicos que aspiran a repetir el éxito de afluencia de la edición de 2024, en la que más de 35.000 personas acudieron a alguno de los actos organizados.

La programación del Clot i Fava es la siguiente:

Viernes, 19 de septiembre

  • 18.00. Plaza de las Aulas. ¡Qué disparate! Cía. Cirko Psikario.
  • 18.00. Plaza Huertos Sogueros. Chiflín, Chiflán, el panadero y el pan. Cía. La Matatena
  • 19.00. Plaza Mayor. Periquillo. Javier Ariza
  • 19.00. Plaza Huerto Sogueros. El caballero sin caballo. Pizzicatto Teatro
  • 19.00. Plaza Huerto Sogueros. El vendedor de humo. Cía. Disparatario
  • 20.00. Plaza Huerto Sogueros. Tres historias tres. Cía. Ángeles de Trapo
  • 20.00. Plaza Mayor. Tutankamón, el niño faraón. Cía. Teatro Mutis

Sábado, 20 de septiembre

  • 12.00. Plaza Huerto Sogueros. Maricastaña. Cía. Titiriteros de Binéfar
  • 13.15. Plaza del Mercado. Calacas flacas siriquisiacas. Cía. La Matatena
  • 18.00. Plaza Huertos Sogueros. Chiflín, Chiflán, el panadero y el pan. Cía. La Matatena
  • 18.00. Plaza de las Aulas. Second Hand. Cía. Los Colgados
  • 19.00. Plaza Huerto Sogueros. El caballero sin caballo. Pizzicatto Teatro
  • 19.00. Plaza Huerto Sogueros. El abrazo. Cía. Titiriteros de Binéfar
  • 20.00. Plaza Huerto Sogueros. Tres historias tres. Cía. Ángeles de Trapo
  • 20.30. Plaza Mayor. Artilusio. Markeliñe Mimo Taldea

Domingo, 21 de septiembre

  • 12.00. Plaza Huerto Sogueros. Second Hand. Cía. Los Colgados
  • 13.00. Plaza de las Aulas. Kamishibai. Cía. Tragaleguas
  • 18.00. Plaza Huerto Sogueros. ¡Que viene el lobo! Cía. Kamante Teatro
  • 18.00. Plaza de las Aulas. Ridi Pagliaccio. Cía. Asaco Producciones
  • 19.00. De la plaza de las Aulas a la plaza Mayor. Rag & Bone. Cía. Xip Xap
  • 20.00. Plaza Mayor. Bichos do Brasil. Cía. Pia Fraus

La programación del MUT! incluye estas actuaciones:

Viernes, 26 de septiembre

  • 18.00. Calles del centro. Ami-go. Murmuyo
  • 19.00. Plaza Huerto Sogueros. Strampalati. Circ'Hulon
  • 20.00. Calles del centro. Ami-go. Murmuyo
  • 22.30. Plaza Mayor. The Genesis. Copenhagen Collective

Sábado, 27 de septiembre

  • 12.00. Parque Ribalta. Sólo Leandre. Leandre Clown
  • 12.15. Parque Ribalta. Inertie. Underclouds Compagnie
  • 12.45. Parque Ribalta. Las crisis de la imaginación. Rauxa Cía.
  • 17.00. Parque Ribalta. Sólo Leandre. Leandre Clown
  • 17.15. Parque Ribalta. Las crisis de la imaginación. Rauxa Cía.
  • 17.30. La Farola. Su-Seso. Murmuyo
  • 18.00. Parque Ribalta. Rien d'Inclus. Fake Blue Collective
  • 18.00. Parque Ribalta. Weight(less). Mimbre
  • 18.30. Parque Ribalta. Inertie. Underclouds Compagnie
  • 19.00. La Farola. Su-Seso. Murmuyo
  • 19.00. Parque Ribalta. Copyleft. Nicanor d'Elia
  • 19.00. Plaza Huerto Sogueros. Strampalati. Circ'Hulon
  • 19.45. Parque Ribalta. Rien d'Inclus. Fake Blue Collective
  • 19.45. Parque Ribalta. Weight(less). Mimbre
  • 20.00. Plaza Mayor. Mirage. Dyptik
  • 20.15. Parque Ribalta. Nuova Barberia Carloni. Teatro Necessario
  • 22.30. Plaza Mayor. Mirage. Dyptik

Domingo, 28 de septiembre

  • 11.30. Parque Ribalta. Clássic. Cía. Jordi Bertran
  • 12.00. Parque Ribalta. Inertie. Underclouds Compagnie
  • 12.30. Parque Ribalta. Embolic. Cía. Pau Palaus
  • 13.15. Parque Ribalta. Llar. Federico Menini
  • 17.00. Parque Ribalta. Weight(less). Mimbre
  • 17.30. Parque Ribalta. Clássic. Cía. Jordi Bertran
  • 18.00. Parque Ribalta. Inertie. Underclouds Compagnie
  • 18.30. Parque Ribalta. A ciegas. Elelei Dance Theatre Company
  • 18.45. Parque Ribalta. Embolic. Cía. Pau Palaus
  • 19.00. Plaza Huerto Sogueros. Strampalati. Circ'Hulon
  • 19.30. Parque Ribalta. A ciegas. Elelei Dance Theatre Company
  • 20.00. Parque Ribalta. Weight(less). Mimbre
  • 20.30. Plaza Mayor. Sol bemol. D'Irque&Fien

