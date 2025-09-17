Conoce los 38 espectáculos del 'Regreso a la ciudad' en Castelló
Aquí tienes la programación de los festivales MUT! y Clot i Fava, que se celebrarán las dos últimas semanas de septiembre
Iván Fernández
Castelló vivirá, durante las dos última semana de septiembre, un Regreso a la Ciudad de récord, con 38 espectáculos programados y la participación de 24 compañías internacionales. Títeres, clowns o malabaristas de hasta 11 nacionalidades diferentes se darán cita en las calles y plazas de Castelló.
Entre ellas algunas de las mejores compañías de Inglaterra, Brasil, México, Holanda, BélgicaDinamarca o Canadá. Bajo la marca Regreso a la Ciudad se enmarcan dos citas teatrales, el Clot i Fava Festival de pallassos i rodamons, (del 19 al 21 de septiembre) y el MUT! (Festival Internacional de Artes Escénicas sin Texto, (del 26 al 28 de septiembre).
Dos citas para todos los públicos que aspiran a repetir el éxito de afluencia de la edición de 2024, en la que más de 35.000 personas acudieron a alguno de los actos organizados.
La programación del Clot i Fava es la siguiente:
Viernes, 19 de septiembre
- 18.00. Plaza de las Aulas. ¡Qué disparate! Cía. Cirko Psikario.
- 18.00. Plaza Huertos Sogueros. Chiflín, Chiflán, el panadero y el pan. Cía. La Matatena
- 19.00. Plaza Mayor. Periquillo. Javier Ariza
- 19.00. Plaza Huerto Sogueros. El caballero sin caballo. Pizzicatto Teatro
- 19.00. Plaza Huerto Sogueros. El vendedor de humo. Cía. Disparatario
- 20.00. Plaza Huerto Sogueros. Tres historias tres. Cía. Ángeles de Trapo
- 20.00. Plaza Mayor. Tutankamón, el niño faraón. Cía. Teatro Mutis
Sábado, 20 de septiembre
- 12.00. Plaza Huerto Sogueros. Maricastaña. Cía. Titiriteros de Binéfar
- 13.15. Plaza del Mercado. Calacas flacas siriquisiacas. Cía. La Matatena
- 18.00. Plaza Huertos Sogueros. Chiflín, Chiflán, el panadero y el pan. Cía. La Matatena
- 18.00. Plaza de las Aulas. Second Hand. Cía. Los Colgados
- 19.00. Plaza Huerto Sogueros. El caballero sin caballo. Pizzicatto Teatro
- 19.00. Plaza Huerto Sogueros. El abrazo. Cía. Titiriteros de Binéfar
- 20.00. Plaza Huerto Sogueros. Tres historias tres. Cía. Ángeles de Trapo
- 20.30. Plaza Mayor. Artilusio. Markeliñe Mimo Taldea
Domingo, 21 de septiembre
- 12.00. Plaza Huerto Sogueros. Second Hand. Cía. Los Colgados
- 13.00. Plaza de las Aulas. Kamishibai. Cía. Tragaleguas
- 18.00. Plaza Huerto Sogueros. ¡Que viene el lobo! Cía. Kamante Teatro
- 18.00. Plaza de las Aulas. Ridi Pagliaccio. Cía. Asaco Producciones
- 19.00. De la plaza de las Aulas a la plaza Mayor. Rag & Bone. Cía. Xip Xap
- 20.00. Plaza Mayor. Bichos do Brasil. Cía. Pia Fraus
La programación del MUT! incluye estas actuaciones:
Viernes, 26 de septiembre
- 18.00. Calles del centro. Ami-go. Murmuyo
- 19.00. Plaza Huerto Sogueros. Strampalati. Circ'Hulon
- 20.00. Calles del centro. Ami-go. Murmuyo
- 22.30. Plaza Mayor. The Genesis. Copenhagen Collective
Sábado, 27 de septiembre
- 12.00. Parque Ribalta. Sólo Leandre. Leandre Clown
- 12.15. Parque Ribalta. Inertie. Underclouds Compagnie
- 12.45. Parque Ribalta. Las crisis de la imaginación. Rauxa Cía.
- 17.00. Parque Ribalta. Sólo Leandre. Leandre Clown
- 17.15. Parque Ribalta. Las crisis de la imaginación. Rauxa Cía.
- 17.30. La Farola. Su-Seso. Murmuyo
- 18.00. Parque Ribalta. Rien d'Inclus. Fake Blue Collective
- 18.00. Parque Ribalta. Weight(less). Mimbre
- 18.30. Parque Ribalta. Inertie. Underclouds Compagnie
- 19.00. La Farola. Su-Seso. Murmuyo
- 19.00. Parque Ribalta. Copyleft. Nicanor d'Elia
- 19.00. Plaza Huerto Sogueros. Strampalati. Circ'Hulon
- 19.45. Parque Ribalta. Rien d'Inclus. Fake Blue Collective
- 19.45. Parque Ribalta. Weight(less). Mimbre
- 20.00. Plaza Mayor. Mirage. Dyptik
- 20.15. Parque Ribalta. Nuova Barberia Carloni. Teatro Necessario
- 22.30. Plaza Mayor. Mirage. Dyptik
Domingo, 28 de septiembre
- 11.30. Parque Ribalta. Clássic. Cía. Jordi Bertran
- 12.00. Parque Ribalta. Inertie. Underclouds Compagnie
- 12.30. Parque Ribalta. Embolic. Cía. Pau Palaus
- 13.15. Parque Ribalta. Llar. Federico Menini
- 17.00. Parque Ribalta. Weight(less). Mimbre
- 17.30. Parque Ribalta. Clássic. Cía. Jordi Bertran
- 18.00. Parque Ribalta. Inertie. Underclouds Compagnie
- 18.30. Parque Ribalta. A ciegas. Elelei Dance Theatre Company
- 18.45. Parque Ribalta. Embolic. Cía. Pau Palaus
- 19.00. Plaza Huerto Sogueros. Strampalati. Circ'Hulon
- 19.30. Parque Ribalta. A ciegas. Elelei Dance Theatre Company
- 20.00. Parque Ribalta. Weight(less). Mimbre
- 20.30. Plaza Mayor. Sol bemol. D'Irque&Fien
