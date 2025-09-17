Conoce los 38 espectáculos del 'Regreso a la ciudad' en Castelló

Castelló vivirá, durante las dos última semana de septiembre, un Regreso a la Ciudad de récord, con 38 espectáculos programados y la participación de 24 compañías internacionales. Títeres, clowns o malabaristas de hasta 11 nacionalidades diferentes se darán cita en las calles y plazas de Castelló.

Entre ellas algunas de las mejores compañías de Inglaterra, Brasil, México, Holanda, BélgicaDinamarca o Canadá. Bajo la marca Regreso a la Ciudad se enmarcan dos citas teatrales, el Clot i Fava Festival de pallassos i rodamons, (del 19 al 21 de septiembre) y el MUT! (Festival Internacional de Artes Escénicas sin Texto, (del 26 al 28 de septiembre).

Dos citas para todos los públicos que aspiran a repetir el éxito de afluencia de la edición de 2024, en la que más de 35.000 personas acudieron a alguno de los actos organizados.

La programación del Clot i Fava es la siguiente:

Viernes, 19 de septiembre

18.00. Plaza de las Aulas. ¡Qué disparate! Cía. Cirko Psikario.

18.00. Plaza Huertos Sogueros. Chiflín, Chiflán, el panadero y el pan. Cía. La Matatena

19.00. Plaza Mayor. Periquillo . Javier Ariza

19.00. Plaza Huerto Sogueros. El caballero sin caballo . Pizzicatto Teatro

19.00. Plaza Huerto Sogueros. El vendedor de humo. Cía. Disparatario

20.00. Plaza Huerto Sogueros. Tres historias tres. Cía. Ángeles de Trapo

20.00. Plaza Mayor. Tutankamón, el niño faraón. Cía. Teatro Mutis

Sábado, 20 de septiembre

12.00. Plaza Huerto Sogueros. Maricastaña . Cía. Titiriteros de Binéfar

13.15. Plaza del Mercado. Calacas flacas siriquisiacas. Cía. La Matatena

Cía. La Matatena 18.00. Plaza Huertos Sogueros. Chiflín, Chiflán, el panadero y el pan. Cía. La Matatena

18.00. Plaza de las Aulas. Second Hand . Cía. Los Colgados

19.00. Plaza Huerto Sogueros. El caballero sin caballo . Pizzicatto Teatro

19.00. Plaza Huerto Sogueros. El abrazo . Cía. Titiriteros de Binéfar

20.00. Plaza Huerto Sogueros. Tres historias tres. Cía. Ángeles de Trapo

20.30. Plaza Mayor. Artilusio. Markeliñe Mimo Taldea

Domingo, 21 de septiembre

12.00. Plaza Huerto Sogueros. Second Hand . Cía. Los Colgados

13.00. Plaza de las Aulas. Kamishibai. Cía. Tragaleguas

18.00. Plaza Huerto Sogueros. ¡Que viene el lobo! Cía. Kamante Teatro

18.00. Plaza de las Aulas. Ridi Pagliaccio. Cía. Asaco Producciones

19.00. De la plaza de las Aulas a la plaza Mayor. Rag & Bone . Cía. Xip Xap

20.00. Plaza Mayor. Bichos do Brasil. Cía. Pia Fraus

La programación del MUT! incluye estas actuaciones:

Viernes, 26 de septiembre

18.00. Calles del centro. Ami-go. Murmuyo

19.00. Plaza Huerto Sogueros. Strampalati. Circ'Hulon

20.00. Calles del centro. Ami-go. Murmuyo

22.30. Plaza Mayor. The Genesis. Copenhagen Collective

Sábado, 27 de septiembre

12.00. Parque Ribalta. Sólo Leandre. Leandre Clown

12.15. Parque Ribalta. Inertie. Underclouds Compagnie

12.45. Parque Ribalta. Las crisis de la imaginación. Rauxa Cía.

17.00. Parque Ribalta. Sólo Leandre. Leandre Clown

17.15. Parque Ribalta. Las crisis de la imaginación. Rauxa Cía.

17.30. La Farola. Su-Seso. Murmuyo

18.00. Parque Ribalta. Rien d'Inclus. Fake Blue Collective

18.00. Parque Ribalta. Weight(less). Mimbre

18.30. Parque Ribalta. Inertie. Underclouds Compagnie

19.00. La Farola. Su-Seso. Murmuyo

19.00. Parque Ribalta. Copyleft. Nicanor d'Elia

19.00. Plaza Huerto Sogueros. Strampalati. Circ'Hulon

19.45. Parque Ribalta. Rien d'Inclus. Fake Blue Collective

19.45. Parque Ribalta. Weight(less). Mimbre

20.00. Plaza Mayor. Mirage. Dyptik

20.15. Parque Ribalta. Nuova Barberia Carloni. Teatro Necessario

22.30. Plaza Mayor. Mirage. Dyptik

Domingo, 28 de septiembre