Una escuela de Castelló para reorientar la vida de los jóvenes, referente nacional

La Escuela de Segunda Oportunidad de Castelló, el centro dirigido a jóvenes de 16 a 29 años en situación de desocupación, que abandonaron de forma precoz el proceso educativo o no terminaron la enseñanza obligatoria que se ubica en el Casal Jove del Grao, será tomado como ejemplo de nivel estatal.

Este será expuesto, en unas semanas, en el 17º Encuentro de la Red Estatal de Ciudades Educadoras (RECE), que tendrá lugar en el municipio barcelonés de Viladecans como modelo educativo, dentro del panel de presentaciones específicas del eje 4 Hubs educativos del futuro para el abandono escolar cero.

Esta iniciativa, por la que han pasado en los últimos años 174 alumnos, ha logrado que, entre 2022 y 2024, un total de 29 jóvenes hayan accedido a un puesto de trabajo y 76 alumnos hayan retomado sus estudios. Además, el año pasado 13 alumnos consiguieron un empleo gracias a esta escuela.

La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, en la visita que ha realizado este miércoles con motivo del arranque escolar, ha señalado “importante labor que están realizando con la puesta en marcha de este modelo educativo que permite que los alumnos adquieran las herramientas necesarias para reorientar su vida, combatir el absentismo escolar y mejorar su capacidad de empleabilidad en un futuro”.

Esta labor permite que los alumnos estén preparados para superar las pruebas en Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, o que si lo desean puedan acceder a un ciclo formativo de Formación Profesional.

El equipo está compuesto por psicólogos y profesores, a quienes se les proporciona una aproximación a las demandas y necesidades del mercado laboral, con la premisa de que puedan reinventarse, y darles herramientas que les permitan una mejora en su autopercepción, su autocuidado y conocimiento de hábitos de vida saludables.

Intercambio de experiencias

Carrasco también ha puesto en valor que haya sido reconocido este modelo educativo castellonense a nivel estatal, lo cual afirma, “consolida a Castellón como ciudad educadora y nos permite intercambiar experiencias y ser ejemplo para otras ciudades”.

Además, ha destacado que “es un reconocimiento a la labor de los profesionales, psicólogos y profesores que acompañan a los jóvenes que no lo han tenido fácil, ofreciéndoles la posibilidad de acceder al mercado laboral”.