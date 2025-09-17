Obras en el TRAM: 11 años el Grau contará con carril reservado

Primeros pasos para que el TRAM recorra el Grau y los usuarios puedan viajar directamente desde el centro de Castelló hasta la playa del Gurugú en un carril reservado. El servicio de TRAM hasta el distrito marítimo, que entró en funcionamiento en noviembre de 2014, casi 11 años después verá cómo se completan los trabajos para que este transporte cuente con una vía propia en el distrito marítimo.

Las obras en la avenida Ferrandis Salvador ya han dado comienzo. / Gabriel Utiel

La Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio puso ayer en marcha estas obras, cuya ejecución la desarrolla la Dirección General de Transportes y Logística. Está previsto que las labores se prolonguen durante los próximos cuatro meses y estén finalizadas antes de que termine este año, según señalaron desde la propia conselleria.

Tres nuevas paradas

Las labores de remodelación se llevarán a cabo en la avenida Ferrandis Salvador, desde la rotonda del Centenario hasta la rotonda del Aeroclub y contemplan la instalación de tres nuevas paradas. Así, estas se ubicarán en la Escuela de Hostelería, en las cercanías de la residencia de mayores, y la tercera estará en las cercanías del hotel RH Silene, junto al Club del Golf.

La vía exclusiva para el TRAM se construirá pegada al Pinar y se mantendrán los dos sentidos de circulación para los vehículos que existen en la actualidad. Además, en las inmediaciones de Ferrandis Salvador, se recuperarán las plazas de aparcamientos que se perderán con la instalación de este carril destinado al transporte público.

En la actualidad, el TRAM hasta el Gurugú funcionaba en fase de pruebas, después de que, desde el mes de agosto, la ruta hasta la playa se completara con lanzaderas diésel, porque los vehículos eléctricos no contaban con suficiente autonomía.

Pero, a principios de septiembre entraron en servicio los cuatro vehículos IE-TRAM, totalmente eléctricos, que ya permitían cubrir el recorrido totalmente. La construcción de la vía reservada potenciará la utilización de este medio entre la ciudadanía.