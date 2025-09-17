El PSPV de Castelló pide que los bonos comerciales se repartan entre los negocios afectados por la ZBE

El grupo municipal socialista del Ayuntamiento de Castelló ha registrado una moción, para su debate y aprobación en el pleno ordinario del 25 de septiembre, para evitar que se pierda parte del presupuesto que se había reservado para repartir ayudas a los comercios afectados por las obras en la Zona de Bajas Emisiones.

Los socialistas han explicado que el pasado 27 de junio la junta de gobierno local aprobó la convocatoria y las bases específicas para la concesión de ayudas directas a personas trabajadoras autónomas y microempresas, así como para la reactivación de los establecimientos comerciales, hosteleros y de servicios ubicados en las calles afectadas por las obras de zonas de bajas emisiones y calles adyacentes a las mismas, por importe de 1.000.000 euros.

Pero, según ha señalado la formación, se han llevado a término dos resoluciones de solicitudes de ayudas que ascienden a un total de 285.000 euros. Una fue aprobada por la junta de gobierno el 24 de julio, por importe de 129.000 euros, y otra el 1 de septiembre, por 156.000 euros.

El grupo municipal ha comentado que, según se informó en la Comisión de Estudio de Impulso Económico, Empleo y Capital Humano del pasado 8 de septiembre, “quedaría una tercera resolución por un importe similar a las dos anteriores, señala la portavoz socialista, Patricia Puerta, quien recalca que “esto supondrá que habrá un remanente de algo más de medio millón de euros”.

Por tal motivo, desde el PSPV de Castelló, en la moción registrada, se insta al órgano competente a estudiar fórmulas para destinar el remanente no ejecutado de la línea de ayudas a comercios afectados por la ZBE a un aumento del presupuesto disponible para la próxima campaña de bonos comerciales municipales”.

Para ello, se solicita que se realice la modificación presupuestaria correspondiente, garantizando que esta reasignación se lleve a cabo con la mayor agilidad posible.

Programa de bonos

El programa de bonos comerciales fue creado por el Acord de Fadrell en 2021, gobierno liderado por el Partido Socialista, y continúa en marcha de la mano del ayuntamiento y Confecomerç-CV. Una iniciativa que, como recalca Patricias Puerta, “ha demostrado ser una herramienta eficaz para incentivar el consumo local, reactivar el pequeño comercio y fidelizar a la clientela”.

En todas sus ediciones la demanda ciudadana ha superado ampliamente la oferta disponible. De hecho, en la del pasado año “los bonos se agotaron en escasas dos horas, beneficiando a menos del 1% de la población, lo que justifica ampliar su dotación para aumentar su impacto económico y social”, ha insistido la portavoz socialista.

Puerta ha subrayado que, “en un contexto de competencia creciente, tanto con las grandes superficies como con el comercio digital, es básico potenciar las políticas activas de apoyo al comercio de proximidad”.