Begoña Carrasco exhibe músculo de su gestión con la vivienda en el punto de mira

La vivienda ha centrado el segundo debate del estado de la ciudad que el Ayuntamiento de Castelló ha acogido este jueves, en el que la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, ha aprovechado para sacar músculo de su gestión y mostrar su interés en situar la vivienda como uno de los objetivos claves de sus propuestas en la segunda mitad de la legislatura.

La primera edil ha aprovechado su intervención para anunciar la puesta en marcha, por parte de su equipo de gobierno, de una línea de alquiler joven, dirigirá a personas de entre 18 y 35 años, para procurarles ayudas y facilitarles el acceso a un piso en arriendo.

Además, Carrasco ha destacado que "habilitaremos cinco sectores para construir cerca de 4.000 pisos, de los que el 40 por ciento serán viviendas de protección oficial, y rehabilitaremos más de 500 viviendas en cinco barrios degradados"

La alcaldesa también presumió de "haber cumplido la palabra dada", y ha recordado que la tasa de desempleo "es la más baja desde 2008, con más de 100.000 personas trabajando". Además, ha señalado que "para 2026, se volverá a bajar un 2% el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y habrá bonificaciones, de entre el 50 al 90%, a la tasa de basuras".

Por otra parte, ha anunciado que la próxima semana se firmará el contrato para desarrollar la reforma del Mercado Central, con lo que los trabajos para llevar a cabo a esta obra podrán dar comienzo. Y en el ámbito de bienestar social, resaltado la digitalización que experimentará la gestión de vales de ayudas social y el desarrollo en 2026 del mapa para unir unidades de respiro en los seis distritos de la ciudad.

También ha confirmado que en 2026 se implementará el plan de lucha contra la soledad no deseada y se ejecutará un programa que permitirá conectar a las personas mayores que viven solas con los jóvenes que necesitan una vivienda.

A esto, ha añadido que, entre los logros de estos dos primeros años de gobierno, se encuentran la culminación de las obras de l Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en el centro de la ciudad, así como la creación de 300 plazas de aparcamiento en la zona de la estación de ferrocarriles.

Plan municipal de vivienda

El grupo municipal socialista, a través de su portavoz, Patricia Puerta, ha propuesto a Carrasco un pacto por la vivienda para Castelló con siete ejes claves.

Dentro de esta iniciativa, los socialistas han incluido aplicar de forma efectiva la Ley estatal de Vivienda, crear una mesa municipal sobre el acceso a la vivienda, poner en marcha un plan de ayudas al alquiler social, fomentar el alquiler asequible de viviendas vacías, priorizar la promoción de vivienda pública de alquiler asequible, crear un parque municipal de viviendas de alquiler asequible y la suspensión temporal de concesión de nuevas licencias para viviendas de uso turístico.

"No tienen proyecto de ciudad y, aunque han heredado un ayuntamiento con las cuentas saneadas, no son capaces de dar continuidad al progreso que impulsamos nosotros", ha afirmado la socialista. También ha afirmado que "Castelló ha retrocedido mucho, permite que su gobierno lance mensajes xenófobos o niegue ayudas al pueblo palestino, y su gestión impide que Castelló sea para todos, pues no es plural ni tolerante"

Desde Compromís, su portavoz, Ignasi Garcia, ha manifestado que Carrasco ha conseguido que Castelló sea líder en inflación y en incremento del precio del alquiler de la vivienda. "Una cosa es lo que dice y promete y otra lo que hace, porque viven de propaganda y promesas", ha subrayado.

Incendiar las cales

El portavoz de Vox, Antonio Ortolá, que forma parte del equipo de gobierno, ha asegurado que el pacto con el PP ha logrado el 80% de compromisos cumplidos.

Ortolá ha dicho que "Castelló ha ganado mucho respecto al anterior gobierno", y se ha preguntado qué pasaría si en la ciudad "incendiaran" las calles "como animaba este domingo el mentiroso, corrupto y traidor de Sánchez", que el Ayuntamiento llevara sin presupuestos toda la legislatura o que hubiera subido todos los impuestos "como hace Sánchez".

Finalmente, el concejal del PP, Sergio Toledo, ha afirmado que la ciudad "está inmersa en un gran cambio, sigue avanzando y está en su mejor momento desde hace años, puesto que estaba anestesiada, con un gobierno que gobernaba de espaldas a los vecinos".

"Ustedes no tienen proyecto de ciudad porque no saben ni quién será el candidato a la Alcaldía y como oposición les ha adelantado Compromís porque hacen más trabajando con menos gente", ha asegurado, dirigiéndose a la bancada socialista.