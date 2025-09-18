Conoce cómo incorporar tu comercio al 'marketplace' de Castelló

Castelló cuenta con su propio marketplace, el portal de comercio digital del Ayuntamiento desde el que los ciudadanos pueden hacer sus pedidos online en los establecimientos de la ciudad y que, hasta ahora, solo incluía al Mercado Central y el Mercado de Sant Antoni.

Pero el consistorio ha anunciado que este espacio de venta se ampliará a todos los comercios y servicios de la ciudad que lo deseen. Así, lo ha explicado el edil de Comercio y Consumo, Alberto Vidal, en el Consejo Sectorial de Comercio.

La implantación se desarrollará de forma progresiva en las próximas semanas. Además, Vidal ha explicado que "esta iniciativa ya ha sido puesta a prueba en dos de los mercados de la ciudad, con resultados muy positivos. Gracias a la demanda y el interés mostrado por varios comercios, hemos decidido ampliarla, de manera que ahora todos aquellos comercios y servicios que deseen sumarse y aprovechar sus beneficios puedan hacerlo”.

Durante la reunión, Vidal ha señalado que será "la empresa responsable de este espacio será la que impartirá sesiones prácticas dirigidas a los comerciantes interesados para facilitar el conocimiento y uso de esta herramienta digital".

Además, el concejal de Comercio ha asegurado que "vamos a acompañar a los comerciantes que lo deseen en todo el proceso, con formación y asesoramiento, porque creemos que el éxito radica en que cada negocio, sea grande o pequeño, pueda adaptarse a los nuevos hábitos de consumo y llegar a más clientes”.

Taquillas inteligentes

Dentro de esta iniciativa, también se ha anunciado que las 11 taquillas inteligentes y refrigeradas, distribuidas en diferentes puntos de la ciudad, estarán a disposición de los comercios locales que se adhieran a la plataforma.

Con esta novedad, además de los productos frescos de los dos mercados de la ciudad, también se podrán adquirir artículos de los comercios locales, para fomentar así la compra de proximidad y conectar la oferta comercial de Castelló con la ciudadanía de forma práctica.

Estas taquillas están disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana, permitiendo a los ciudadanos recoger de manera sencilla, cómoda y accesible los pedidos realizados a través del marketplace.

Las taquillas se ubican en Mercado Central, Mercado de San Antonio, Maset Blau, Policía Local del Grao, Primer Molí, Centro Comercial Salera, parking APK2 Clave, Hospital General, Hospital Provincial, CEIP Vicent Marzà y Huerto Sogueros.