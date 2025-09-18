La reina Sofía vendrá a Castelló en mayo de 2026: el motivo
La monarca emérita presidirá en el Auditori el Congreso anual de los Bancos de Alimentos de toda España
El Auditori i Palau de Congressos de Castelló albergará el XXIX Congreso Anual de la Federación Española de Bancos de Alimentos (Fesbal), que se celebrará los días 28 y 29 mayo de 2026, y cuya apertura será presidida por Su Majestad la Reina Doña Sofía.
En este contexto, la delegada del Consell en Castellón, Susana Fabregat, y la delegada territorial del Institut Valencià de Cultura en Castellón, Nuria Felip, han mantenido una reunión con el presidente del Banco de Alimentos de Castellón, Santiago Miralles, en las instalaciones que la entidad sin fines de lucro tiene en Castellón, con el propósito de abordar los preparativos del encuentro nacional.
La Reina Doña Sofía presidirá la apertura del evento en el que participarán representantes de los 54 bancos de alimentos de España y donde se abordarán cuestiones como la movilización de recursos, la distribución equitativa de alimentos y la cooperación entre organizaciones benéficas que trabajan para erradicar la pobreza y el desperdicio alimentario.
