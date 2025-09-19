Los anuncios de Begoña Carrasco para Castelló
La alcaldesa presenta los proyectos que van a marcar su gestión en el próximo año
Iván Fernández
La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, ha aprovechado el debate sobre el estado de la ciudad, celebrado este jueves, para repasar su gestión durante sus dos años de mandanto y también ha anunciado los nuevos proyectos para el próximo año. La primera edil lo ha desarrollado por distintos ámbitos, que ha desgranado en sus intervenciones.
A continuación, puedes consultar un listado con todos los anuncios del equipo de gobierno para los próximos años y las actuaciones realizadas en las primera mitad de la legislatura:
- Empleo
- En 2026 se contará con el presupuesto más alto en la materia: 1.261.000 euros.
- En Castellón hay más de 100,000 personas trabajando y contamos con la cifra más baja de parados desde 2008.
- Seguir apostando por formación a la carta, talento joven y LogistiCS para atraer a nuevas empresas.
- Bajada de impuestos
- Reducción del 2% en el IBI.
- Exención de tasas por ocupación de vía pública a la hostelería.
- Se mantiene la bonificación del ICIO y las Plusvalías por Transmisiones Patrimoniales.
- Bonificaciones en el recibo de basura a quienes más reciclen: propietarios, inquilinos y empresas que dispongan de sistemas propios de tratamiento de basura.
- Proyectos de la ciudad
- La semana que viene se firma el contrato de las obras del Mercado Central con una inversión de cerca de 10 millones.
- En 2026 comenzarán las obras de Censal Parc.
- Las obras de la Zona de Bajas Emisiones finalizarán este año.
- La mejora del alcantarillado de la calle Larra empieza este año.
- Párking de la estación: 250 plazas de aparcamiento y 1,9 millones de inversión.
- 6 grandes zonas de juegos infantiles en 2026 por 300.000 euros.
- Bienestar social
- Apertura de Unidades de Respiro en todos los distritos.
- Creación de plazas estructurales para la estabilización de la plantilla de profesionales.
- Digitalización de la gestión de vales de ayuda social.
- Cesión de más espacio en Tetuán XIV a la Fundación de Daño Cerebral Adquirido Ateneu Castelló para la creación de un centro Crapps (Centro de rehabilitación, autonomía personal y participación social).
- Apoyo al nuevo proyecto del centro de acogida de San Vicente de Paul para aliviar el albergue municipal.
- Puesta en marcha del I Plan de Salud Mental con programas específicos como Sasem.
- Jóvenes y vivienda
- Nueva línea de alquiler joven específica en 2026.
- 1,5 millones de euros invertidos vivienda social este año
- 17 millones de euros para rehabilitar más de 500 viviendas dentro del Plan de Barrios.
- Habilitar 5 sectores para la construcción de 4.000 pisos, el 40% de VPP.
- Cesión de parcelas en Censal a la Generalitat para construir 123 pisos de VPP
- Educación
- Cesión de parcela a la Generalitat para ampliar el IES Vicent Castell.
- En trámites para ceder a la GVA la parcela para el futuro IES Crémor
- 2 nuevos colegios: CEIP Sebastián Elcano y CEIP Mestre Canós
- Refugios climáticos en patios de colegios con casi 2 millones de euros.
- Turismo
- Mayor presupuesto de la historia: 1.500.000 euros.
- Avenidad Ferrandis Salvador en 2026: Más sombras, duchas, casetas de seguridad y torres de vigilancia.
- Escala a Castelló amplía nueva sede en La Spezia (Italia).
- Temporada de chiringuitos abierta desde Semana Santa.
- Fiestas
- Nuevos estatutos y junta de fiestas elegida en asamblea
- El desfile de gaiatas ya es BIC.
- En trámites para la remodelación del almacén de gaiatas.
- Movilidad
- Nuevo servicio Bicicas: 500 bicicletas y 60 estaciones.
- Nueva plataforma reservada del TRAM para llegar a la playa.
- Ordenanza municipal de movilidad 2026.
- Grao
- Firma de convenio de colaboración con la UNED: Sede en el distrito marítimo.
- Transformar la vía del tren en una vía verde ciclopeatonal hasta la ermita de la Magdalena
- Renovado el centro cívico La Panderola
- Inicio de las obras del centro cultural la Marina
- Divaircity
- Marjalería: Más vigilancia de vertederos incontrolados, limpieza de 100 kilómetros de acequias, 32 nuevos puntos de luz, más asfaltado de caminos y refuerzo recogida de enseres.
- Seguridad
- Refuerzo de la plantilla de Policía Local para acercarla a 300 agentes.
- Policía de barrio.
- Estabilización de las plazas de bombero.
- Puesta en marcha de un dispositivo de bomberos especial centrado en la prevención de incendios.
- Comercio
- Reorientación de la zbe para que los vecinos puedan comprar en el centro.
- Programación cultural, lúdica y gastronómica para seguir atrayendo a la gente.
- Nueva campaña extraordinaria de bonos comerciales y tickets de parking para premiar a quienes compren en el comercio local con 900.000 euros.
- Cultura
- Recuperación topónimo bilingüe.
- En obras la biblioteca 5.0.
- Compra del cine rex para reabrirlo.
- Deportes
- Cesión del Castalia al CD Castellón.
- Sustitución del césped: campo A y C de las instalaciones deportivas Chencho, y campo B de las instalaciones deportivas Gaetà Huguet.
- Plan de mejora de instalaciones deportivas municipales que se presentará en breve.
- Apuesta por el deporte adaptado.
- Recuperación de los campos federativos.
- Igualdad
- Trabajamos en el I Plan de Conciliación Familiar: escoletes de vacances para conciliar durante las vacaciones de verano, Navidad y Pascua.
- Contratación del servicio de puntos violeta para las fiestas de la ciudad.
- Creación de salas de lactancia públicas.
- Mayores
- Plan contra la soledad no deseada.
- Programa que conecta a las personas que viven solas con jóvenes que buscan vivienda, favoreciendo: convivencia y acompañamiento.
- Mirando a Europa
- 6 millones de euros para el Perte del agua.
- 3,5 millones de inversión para la renaturalización de la ciudad.
- 20 millones de euros para invertir en proyectos de ciudad como: Mercado Central, Censal Parc, la Pérgola, la Manzana Albinegra y el cine Rex.
