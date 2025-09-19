Castelló tendrá lista la segunda fase de obras en Ferrandis Salvador antes de la próxima Semana Santa

La avenida Ferrandis Salvador vivirá una segunda fase de obras para completar los trabajos que se han llevado a cabo durante este año en el vial del Grau de Castelló. La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, ha anunciado que para el mes de abril del próximo año estarán finalizadas las obras de obras de actuación para dotar de nuevos servicios a la zona.

Esta segunda fase comporta la creación de espacios de sombra con velas, duchas en forma de tablas de surf y cañas de bambú, según la playa en la que se ubiquen, y nuevas torres de vigilancia para los socorristas. Todo esto para complementar la remodelación de Ferrandis Salvador, de la que este viernes se ha firmado la recepción de obras y que desde el pasado mes de junio ya ha estado abierta a vecinos y visitantes.

En total, han sido 3,7 millones de euros de inversión que han permitido modernizar 2,7 kilómetros de litoral y una superficie de 40.500 metros cuadrados. Tal como ha explicado el concejal de Infraestructuras, Sergio Toledo, "se han creado 12.000 metros cuadrados de recorrido peatonal, aumentándolo prácticamente al doble. Además, el carril bici ha pasado a tener 10.600 metros cuadrados".

Dentro de estos trabajos, se ha creado una nueva media luna en la avenida y se ha conseguido adaptar una segunda playa accesible, la del Gurugú. Toledo ha recordado que "antes la única playa accesible 100% la teníamos en la playa del Pinar".

También se han renovado 2,5 kilómetros de red de abastecimiento, lo que ha mejorado la presión de las duchas. A esto se añade la instalación de más de 3 kilómetros de fibra óptica, dos cargadores para vehículos eléctricos y seis unidades de aseos revestidos de cerámica de Castelló.

El azulejo local tiene un protagonismo especial en el nuevo aspecto de Ferrandis Salvador. Como ha destacado Carrasco, se han incorporado 5.000 metros cuadrados de cerámica castellonense, así como 13.000 metros cuadrado de plantas arbustivas, con lo que se ha ampliado el espacio verde en la vía. También se cuenta ahora con un carril amplio para practicar deporte.

Bancos con respaldo

El edil Sergio Toledo también ha querido destacar la instalación de 31 nuevos bancos con respaldo. "No como en otros proyectos de reforma que se hicieron sin consensuar con los vecinos", ha señalado. Además, se han renovado las fuentes de agua potable con siete nuevas y se han instalado siete tótems interactivos que permitirán obtener la información de la diferente programación que haya cultural en la ciudad.

Por su parte, Begoña Carrasco ha apuntado que “queremos seguir desestacionalizando la oferta turística, dinamizar nuestras playas y el Grao. Gracias a las actividades que se han venido realizando desde que abrieron los chiringuitos en Semana Santa hemos incrementado en 4 puntos las reservas hoteleras respecto a 2024".

La alcaldesa se ha referido a eventos como el Festival del Viento, “con el que inauguramos la temporada, y que en solo dos ediciones se ha convertido en internacional; también el SOM Festival, con más de 40.000 visitantes durante más de 15 días que duraron los conciertos o con citas como Grau a la Fresca, el tren turístico, la Noria y el SolMarket”. Todas ellas iniciativas que han aumentado la afluencia de visitantes.

También se ha referido Carrasco a las obras que se están llevando en el Grau, en la primera parte de la avenida Ferrandis Salvador, y que servirán para crear la plataforma reservada del TRAM para que llegue hasta la playa del Gurugú. “Un transporte público a disposición de la ciudadanía para acercarla a la playa que finalizarán en diciembre”, ha apuntado.