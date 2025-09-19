La Policía Local de Castelló aprende a cómo actuar ante accidentes con patinetes eléctricos

La Policía Local de Castelló ha organizado en la Escuela de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Castelló un curso específico sobre reconstrucción de accidentes en el ámbito de la micromovilidad, con especial atención a los patinetes eléctricos.

En la formación han participado tanto agentes de movilidad como agentes de Policía Local, con el objetivo de profundizar en el conocimiento de los Vehículos de Movilidad Personal (VMP) y afrontar los nuevos retos que plantean para la seguridad vial en la ciudad.

El programa de la jornada ha incluido contenidos sobre la tipología y características de los diferentes VMP, desde patinetes eléctricos y bicicletas de pedaleo asistido hasta monociclos o segways, así como la normativa aplicable tanto a nivel local como nacional.

Los participantes también han recibido formación en la correcta recogida de información en un lugar de accidente, el tratamiento de incidentes relacionados con baterías de ion-litio, y la utilización de herramientas de reconstrucción y simulación, como modelos 3D o programas de análisis de siniestralidad.

Además, la formación ha analizado casos reales de accidentes en los que se han visto implicados VMP, con el objetivo de proporcionar a los agentes una visión práctica y realista de las situaciones a las que se enfrentan en su trabajo diario.

El concejal de Seguridad y Emergencias, Antonio Ortolá, ha explicado que “en este momento, los Vehículos de Movilidad Personal, especialmente los patinetes eléctricos, suponen un gran reto para la convivencia en la ciudad. La formación recibida por nuestra Policía Local es fundamental para que los agentes puedan actuar con eficacia en caso de accidentes en los que se vean implicados estos vehículos”.

“Estamos trabajando en paralelo en la concienciación ciudadana, en campañas de concienciación y en reforzar el conocimiento sobre cómo circular de manera segura con estos vehículos. Queremos que la gente aprenda a convivir en la vía pública, respetando las normas y entendiendo que el patinete es un vehículo más, con sus derechos, pero también con sus obligaciones”, ha explicado Ortolá.