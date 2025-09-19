Primeros pasos para convertir en una realidad el Censal Parc de Castelló

El Ayuntamiento de Castelló ha dado el pistoletazo de salida oficial a la creación del futuro Censal Parc, el parque urbano que contará con 122.000 metros cuadrados y que limitará con la calle Fernando el Católico y la ronda Este de circunvalación.

Así, el portavoz del equipo de gobierno, Vicent Sales, ha anunciado la aprobación del expediente de ocupación directa para la obtención de los terrenos afectado por este proyecto. Es decir que, tal y como ha explicado el propio Sales, “esto implica las primeras expropiaciones para la obtención de terrenos por parte del Ayuntamiento". Además, también ha salido a exposición pública "el pico del proyecto que se encuentra entre la avenida Chatellerault y Fernando el Católico".

El objetivo del consistorio es que las obras den comienzo antes de que finalice esta legislatura.

Este acuerdo se ha aprobado en la junta de gobierno local de esta semana y Sales ha recordado que “esta aprobación tiene que ver también con la aprobación y desarrollo del Plan Parcial del Sector de Suelo Urbanizable Residencial SR-Censal de donde los propietarios de los terrenos expropiados obtendrán el aprovechamiento urbanístico correspondiente”.

El portavoz también ha detallado que “el siguiente trámite será someter a información pública, por el plazo de unos dos meses, el proyecto de expropiación junto con la relación de bienes y derechos afectados para que por parte de las personas interesadas se puedan formular las alegaciones y observaciones correspondientes”.

Sales también ha resaltado que "Censal Parc es sin duda uno de los proyectos urbanos más importantes de cuantos se han impulsado en la ciudad de Castellón en los últimos años. Un nuevo parque se convertirá en una de las imágenes del Castelló del futuro y que está contando con la opinión y la participación de todos los castellonenses para su diseño, a través del mayor proceso participativo abierto por el Ayuntamiento".

Este proceso ha consistido en una encuesta on-line y entrevistas presenciales, además de compartirse con diferentes asociaciones vecinales y órganos de participación ciudadana, lo que ha permitido recoger más de 7.000 sugerencias.

Más ayudas al comercio ZBE

Sales también ha informado de la aprobación de “la resolución de la convocatoria de las ayudas directas para la reactivación de los establecimientos comerciales, hosteleros y de servicios ubicados en las calles afectadas por las obras de implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) y calles adyacente. Estas nuevas ayudas benefician a un total de 46 comercios y ascienden a un total de 94.913,52 euros".

“En total, desde noviembre de 2024 cuando se concedieron las primeras ayudas por parte del Ayuntamiento por las obras de la primera fase de la ZBE, han sido 608 los comercios y establecimientos de la ciudad beneficiarios de estas ayudas que ascienden a 1.145.766 euros concedidos”, ha resaltado.

Presupuestos participativos

El portavoz municipal también ha destacado dentro de los asuntos aprobados en la junta de gobierno “el visto bueno a las bases reguladoras para los presupuestos participativos 2026–2027”.

El concejal ha recordado que “contarán con un presupuesto este año de 1 millón de euros y podrán participar los vecinos y vecinas mayores de 16 años y empadronados en la ciudad”.

También ha indicado que “como principales novedades de este proceso que tenemos el cambio del portal para elevar las propuestas, que pasará a ser el de presupuestosparticipativos.castello.es , que las propuestas se podrán trasladar tanto de manera telemática, pero también de forma presencial a través de la Oficina de Participación Ciudadana, contando con el asesoramiento de los funcionarios municipales para resolver las dudas que puedan surgir".

Además, los Consejos de Distrito priorizarán tres propuestas entre las cinco que más votos obtengan en cada uno de los seis distritos de la ciudad”, ha añadido.

El inicio de recogida de las propuestas vecinales comenzará el próximo 15 de octubre y los resultados definitivos con los proyectos escogidos se harán públicos entre el 1 y el 15 de mayo de 2026

Subvenciones

Dentro de su batería de acuerdo, la junta de gobierno local ha dado luz verde de distintos proyectos de convenios de concesión de subvenciones nominativas y de colaboración con diferentes entidades culturales y sociales.

Así, Sales ha comentado que la concesión de la subvención “a la Fundación Alzheimer Salomé Moliner, para la ejecución de sus proyectos con personas afectadas por esta enfermedad y otras demencias por valor de 25.000 euros”.

“Por otro lado tenemos la aprobación del convenio de colaboración con la Valencian Music Association para la financiación de la realización del proyecto Trovam-La Fira Valenciana de la Música, con una aportación también de 25.000 euros”, ha continuado el concejal.

Por otro lado, otra de las entidades beneficiadas ha sido la Fundació Caixa Castelló que ha recibido una subvención de 10.000 euros para su proyecto de programación para la Sala San Miguel, o la Associació Cases de Joventut que recibirá 1.090 euros destinada a su actividad Tècniques de modelatge i ceràmica per a joves.