Los siete ejes del pacto por la vivienda del PSPV de Castelló

El grupo municipal socialista del Ayuntamiento de Castelló ha propuesto en el debate sobre el estado de la ciudad un pacto por la vivienda al que ha invitado al equipo de gobierno, formado por PP y Vox, a sumarse.

La portavoz socialista, Patricia Puerta, ha señalado que servirá “para situar el derecho a una vivienda digna en el centro de las políticas públicas del consistorio local” y ha insistido en que “la vivienda no puede ser un campo de batalla ideológica, sino una causa común”.

Los siete ejes prioritarios del plan son los siguientes: