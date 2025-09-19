Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los siete ejes del pacto por la vivienda del PSPV de Castelló

Los socialistas han invitado al equipo de gobierno a que se suma a esta propuesta "para situar este derecho en el centro de la políticas el consistorio local"

La portavoz socialista, Patricia Puerta, en su intervención en el debate sobre el estado de la ciudad.

La portavoz socialista, Patricia Puerta, en su intervención en el debate sobre el estado de la ciudad. / Mediterráneo

Iván Fernández

El grupo municipal socialista del Ayuntamiento de Castelló ha propuesto en el debate sobre el estado de la ciudad un pacto por la vivienda al que ha invitado al equipo de gobierno, formado por PP y Vox, a sumarse.

La portavoz socialista, Patricia Puerta, ha señalado que servirá “para situar el derecho a una vivienda digna en el centro de las políticas públicas del consistorio local” y ha insistido en que “la vivienda no puede ser un campo de batalla ideológica, sino una causa común”.

Los siete ejes prioritarios del plan son los siguientes:

  1. Aplicar de forma efectiva la Ley Estatal de Vivienda, con especial atención a la declaración de zonas tensionadas.
  2. Crear una mesa municipal de trabajo sobre el acceso a la vivienda.
  3. Poner en marcha un plan municipal de ayudas al alquiler social, destinado a apoyar económicamente a personas jóvenes, familias monoparentales y monomarentales, a personas mayores con bajos ingresos y a unidades de convivencia en situación de vulnerabilidad habitacional.
  4. Fomentar el alquiler asequible de viviendas vacías mediante incentivos a pequeños propietarios.
  5. Priorizar la promoción de vivienda pública de alquiler asequible.
  6. Crear y consolidar un parque municipal de viviendas de alquiler asequible.
  7. Acordar la suspensión temporal de la concesión de nuevas licencias para viviendas de uso turístico.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents