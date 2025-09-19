Los vendedores permanecerán en el Mercado Central durante la campaña de Navidad

Los vendedores del Mercado Central de Castelló permanecerán en sus puestos durante la próxima campaña de Navidad. El Ayuntamiento y los propietarios de los puntos de venta han acordado que el traslado al mercado provisional, que se ubicará en la plaza Santa Clara, se produzca a principios del próximo año.

El concejal de Infraestructuras, Sergio Toledo, ha anunciado este viernes que “tras diferentes reuniones de la comisión encargada de la supervisión del proyecto de remodelación del Mercado Central y recogiendo y atendiendo las peticiones de los propietarios de los diferentes puestos, hemos tomado esta decisión”.

Así, el edil ha hecho hincapié en que “con esta decisión se permite que los vendedores puedan permanecer durante toda la campaña navideña, que es la más importante del año para nuestro Mercado Central, ya que las compras de productos frescos y congelados para estas fechas en este recinto es toda una tradición para miles de castellonenses”.

Por otro lado, Toledo ha indicado que “mientras la actividad de venta se realice en el actual Mercado Central, existe el compromiso también de la UTE de empresa encargada de las obras de comenzar el montaje del mercado provisional, de todas las instalaciones y también del refuerzo de la estructura desde el sótano para seguir adelantando plazos en la obra”.

El concejal de Infraestructuras ha mostrado su convencimiento de que “con esta decisión ganan los vendedores y también van a ganar los castellonenses que podrán realizar sus compras, como vienen haciendo normalmente en el Mercado Central”.

Ejemplo de participación y diálogo

El también primer teniente de alcalde ha insistido en que “la remodelación integral del Mercado Central es un ejemplo de participación ciudadana, transparencia, de diálogo permanente desde el primer minuto con los vendedores. Una apuesta por la escucha activa y por ir recogiendo y aplicando siempre que sea posible las sugerencias y opiniones de los propietarios de las paradas.

Porque el nuevo Mercado Central no va a ser el mercado del Ayuntamiento ni de los vendedores ni siquiera de los clientes y visitantes que vaya a tener. El nuevo Mercado Central de Castelló va a ser el mercado de todos y para todos”.

Sergio Toledo también ha recalcado que “una vez finalizada la campaña navideña, los vendedores se trasladarán al mercado provisional de Santa Clara que tendrá todos los equipamientos y servicios necesarios para la actividad comercial de los diferentes puestos, contando incluso con mejoras respecto a las condiciones de las que pueden disfrutar en estos momentos en sus respectivos puestos”.

Nuevos usos

Toledo ha recordado que “esta remodelación integral del Mercado Central, que contará con una inversión de casi 10 millones de euros, nació como un compromiso electoral de la alcaldesa, Begoña Carrasco, firmado ante notario".

Además, ha incidido en que es "uno de los proyectos más importantes de esta legislatura, para el equipo de gobierno que dirige la alcaldesa, Begoña Carrasco, y seguramente también una de las obras de más calado de las últimas décadas en la ciudad de Castellón”.

“Un Mercado Central que se abrirá también a nuevos usos, además de la venta de productos, como son los gastronómicos y turísticos, tal y como vemos en otros mercados de capitales españolas y europeas, convirtiéndose en un atractivo de primer orden y escaparate de nuestra gastronomía y señas de identidad”, ha asegurado.