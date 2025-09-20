Carrasco: “Los castellonenses se están ahorrando ya 4 millones de euros en el pago del IBI"

La alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, ha resaltado hoy “la apuesta por la rebaja fiscal sin precedentes que está acometiendo durante este mandato el Ayuntamiento de Castellón”.

La alcaldesa ha apuntado que “gracias a esta rebaja de los impuestos desde que llegamos al Gobierno municipal, y sólo en lo que respecta al Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), los castellonenses se están ahorrando 4 millones de euros. En este ahorro se incluye el previsto para el próximo ejercicio 2026, que será de más de 1 millón de euros. Porque creemos firmemente que el dinero donde mejor está es en los bolsillos de nuestros vecinos, de las familias de Castellón, mejorando así su calidad de vida y bienestar”.

Carrasco ha resaltado, tal y como hizo en su intervención del Estado de la Ciudad esta misma semana, que “estamos cumpliendo de nuevo con la promesa que hicimos a los castellonenses al inicio del mandato y con la palabra dada en campaña electoral, que no era otra que la de aliviar la carga de impuestos que sufrían nuestros vecinos y vecinas”.

Así, la primera edila ha insistido en anunciar que “en 2026 volverán a bajar los impuestos en la ciudad de Castellón. En primer lugar, continuaremos con la rebaja que estamos haciendo con el IBI, el recibo de más cuantía que reciben las familias, con un 2% menos para todos los recibos. Esto significa que se ha rebajado un 8% desde que accedimos a la alcaldía en 2023. Y vamos a seguir bajándolo hasta un 10% en 2027, tal y como prometimos”.

“Pero, además, vamos a seguir ayudando a un sector económico clave como es el de la hostelería, con la exoneración del pago de la tasa de ocupación de las terrazas, además de mantener la bonificación del ICIO y las plusvalías por transmisiones patrimoniales (mortis causa)”, ha referido.

Medidas contra el “basurazo”

Begoña Carrasco también se ha referido “la labor que se está realizando desde el área de Economía y Hacienda que dirige Juan Carlos Redondo, a la hora de diseñar unas ordenanzas fiscales que permitan que los castellonenses puedan seguir beneficiándose de esta bajada de impuestos año tras año”.

De manera especial ha valorado “el trabajo que se está haciendo con el objetivo de amortiguar el efecto del ‘basurazo’ que el gobierno de Pedro Sánchez ha impuesto a todos los ayuntamientos y que recae en los bolsillos de las familias. Un mazazo económico injusto que aplica el Gobierno de España y que afecta de manera muy importante a la economía doméstica de todos los ciudadanos”.

Carrasco ha mostrado su satisfacción “por la puesta en marcha de una batería de medidas, bonificaciones y reducciones de las que se pueden beneficiar todos los vecinos y vecinas de Castellón” y ha recordado algunas de las que están teniendo más aceptación como la domiciliación del recibo que permite un descuento del 3% de manera automática o la reducción de hasta el 50% del recibo, premiando la apuesta por el reciclaje de la ciudadanía, a partir de cierto número de visitas a los Ecoparques de la ciudad”.

La alcaldesa de Castellón también ha recordado que “para el ejercicio 2026 está contemplada la bonificación de la tasa de basura para inquilinos, igual que a los propietarios de las viviendas, así como para empresas que cuenten con servicios propios de gestión de residuos”.