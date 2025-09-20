Compromís Castelló critica la paràlisi inversora de Carrasco: només el 18% executat a meitat d’any
“En sis mesos no han sigut capaços d’executar les inversions que Castelló necessita”, assenyala el portaveu Ignasi Garcia.
Compromís per Castelló ha advertit que el govern de Begoña Carrasco arriba al ple del 25 de setembre amb unes xifres d’execució pressupostària “alarmants”. L’informe d’Intervenció revela que en el primer semestre de 2025 només s’han posat en marxa 10,7 milions d’euros d’inversions, és a dir, al voltant del 18% dels 59,3 milions pressupostats.
Davant d’aquestes dades, el portaveu municipal, Ignasi Garcia, ha assenyalat que “el govern de Carrasco no ha executat totes les inversions compromeses i afronta la meitat d’any amb retard”.
La coalició considera que aquesta situació confirma la paràlisi en la gestió del govern del Partit Popular i Vox, incapaç d’activar els projectes que ells mateixos van anunciar a principi d’exercici. “La documentació que presenta el govern de la senyora Carrasco no deixa lloc a dubtes: en sis mesos no han sigut capaços d’executar les inversions que Castelló necessita”, ha subratllat Garcia.
Amb tot, Compromís ha posat l’accent en els retards en el pagament a proveïdors. Segons els informes municipals, el 25% dels pagaments al Patronat de Turisme i el 50% al Patronat d’Esports es van fer fora de termini durant el primer semestre de l’any. Per a la formació, aquestes xifres evidencien que “la mala gestió” del PP i Vox no sols frena la inversió, sinó que també trasllada problemes a les empreses i entitats que treballen amb l’Ajuntament.
Quasi 10 milions en factures irregulars
A la falta d’execució inversora i els retards en els pagaments se suma, amb tot, l’ús recurrent dels Reconeixements Extrajudicials de Crèdit (REC), les factures fora de contracte que arriben al ple per a ser convalidades. El govern de Carrasco portarà la setmana que ve un nou paquet per valor de 2,5 milions d’euros, la qual cosa farà que la xifra acumulada en 2025 s’aprope als 10 milions.
Garcia ha recordat que “quan estava en l’oposició, la senyora Carrasco deia que aquestes factures eren fruit de la mala gestió, la desídia i la incompetència. Ara van camí d’igualar en una sola legislatura totes les factures irregulars aprovades en dues legislatures del govern progressista”.
Per a Compromís, les dades d’Intervenció posen en evidència una manera de governar marcada per la improvisació i la falta de planificació. Per això, la formació exigeix al govern municipal que accelere l’execució de les inversions previstes, complisca els terminis de pagament amb els proveïdors i acabe amb la pràctica dels reconeixements extrajudicials, licitant de manera regular tots els serveis.
- Castelló abre en septiembre el mayor bazar chino de la provincia: esta es su ubicación
- Intensa tormenta de madrugada en Castellón... y vuelve el caos a la avenida Valencia
- El local de un 'buque insignia' del comercio de Castelló encuentra nuevo inquilino
- La despedida de un comercio histórico de Castelló: más de un siglo entre suelas y tacones de zapatos
- Aquí tienes la otra medida municipal para facilitar el pago de la tasa de la basura de 2025 en Castelló
- Los alumnos de un centro de Castellón comienzan el curso gracias a los bomberos
- Ya hay fecha exacta de apertura del 'megastore' de Druni en Castelló, que cerrará una de sus tiendas
- Los 22 mejores bares para almorzar en Castelló