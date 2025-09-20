La reforma del Mercado Central de Castelló empezará el próximo año: Así será el nuevo espacio comercial

El Ayuntamiento de Castelló ha anunciado que ha llegado a un acuerdo con los vendedores del Mercado Central para que permanecerán en sus puestos durante la próxima campaña de Navidad. Así, el traslado al mercado provisional, que se instalará en la plaza Santa Clara, no se producirá hasta principiso de 2026.

Así, según ha explicado el concejal de Infaestructura, Sergio Toledo, para evitar problemas mientras todavía se realice la actividad comercial en el actual Mercado Central, "existe el compromiso de la UTE de empresa encargada de las obras de comenzar el montaje del mercado provisional, de todas las instalaciones y también del refuerzo de la estructura desde el sótano para seguir adelantando plazos en la obra”.

Los usos del nuevo espacio comercial serán el de venta, gastronomía y degustación y el Ayuntamiento apuesto por que se convierta en el mejor escaparate para la promoción de la gastronomía local, más luminoso, con una cubierta acristalada y con cerámica, con pasillos espaciosos y contará con dos terrazas.

Por su parte, la plaza Mayor contará con mesas, sillas, sombrillas y árboles en maceteros donde los clientes del Mercado Central podrán degustar los productos comprados en el recinto, y otra sobre la zona de la pescadería a la que accederá desde un ascensor acristalado ubicado en la parte exterior o a través de unas escaleras intrernas.

Además, habrá una sala de lactancia, se integrarán los dos mercados (carne y verdura y pescado), habrá un atrio central de nueve metros con bancos, mesas, sillas para reuniones y exposiciones, se eliminará el falso techo, se gana en amplitud visual, más espacios de circulación, cerámica de gran formato con 2.972 metros cuadrados y otros 3.000 de pavimetnos además de 60 metros cuadrados en la fachada que se reforma.

La reforma tendrá una duración de 16 meses y una inversión de 10 millones de euros. Serán seis que el consistorio prevé que procedan de la Unión Europea y otros cuatro, 2,5 de los cuales ya están presupuestados en el presupuesto de este año para el proyecto de la obra y el comienzo y otros 1,5 millones que se presupuestarán en 2026.

De estos 10 millones, 8,3 están destinados a la reforma del recinto municipal y 2,4 al mercado provisional que medirá 3.108 metros cuadrados en la plaza Santa Clara.