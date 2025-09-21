Castelló celebrará el Día Sin Coche con servicio gratuito del TRAM

Metrovalencia, el TRAM de Alicante y de Castelló y Metrobús abrirán sus puertas de manera gratuita durante toda la jornada del lunes día 22 con motivo de la celebración del Día sin Coche, dentro de la Semana Europea de la Movilidad.

La Generalitat, coincidiendo con esta iniciativa, ha puesto en marcha la campaña 'El transporte que une' que invita a todos los ciudadanos a utilizar el transporte público. La campaña se suma a la homóloga que lanza la Unión Europea, con el lema 'Movilidad para todas las personas', e incide en el "lado más humano" del transporte público después de que durante los últimos meses el servicio haya estado interrumpidos en determinadas zonas por las riadas del 29 de octubre.

Para facilitar el acceso a las estaciones subterráneas, el lunes los pasos de las líneas de validación estarán abiertas, según ha informado la Generalitat en un comunicado. En Metrovalencia, las validadoras quedarán fuera de servicio, mientras que las máquinas de venta automática estarán activadas, por lo que se podrán adquirir todos los títulos e indicarán la gratuidad del servicio.

En el TRAM de Alicante, todas las validadoras, tanto las embarcadas como las de las estaciones, estarán fuera de servicio. Las máquinas de venta automática indicarán la gratuidad del servicio y los usuarios podrán adquirir los títulos en vigor, exceptuando el sencillo, ida y vuelta y metropolitano.

La Generalitat, con la finalidad de favorecer el uso del transporte público, mantiene la gratuidad para los menores de 14 años en los transportes autonómicos, así como para los residentes en los municipios más afectados por las inundaciones del pasado mes de octubre.

Para el resto de los usuarios se ofrece una reducción general del 40 por ciento en los precios de abonos y títulos multiviaje, mientras que la población menor de 31 años puede seguir accediendo a bonificaciones de hasta el 50% en los títulos mensuales, gracias a la tarjeta Móbilis 30.