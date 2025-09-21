Castelló ofrecerá un programa de convivencia entre estudiantes que buscan compartir vivienda y mayores que anhelan compañía

La alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, ha anunciado que el gobierno municipal impulsará un programa de convivencia entre jóvenes estudiantes que buscan compartir vivienda durante sus estudios y personas mayores que anhelan compañía.

Una iniciativa, que ya funciona en otras capitales españolas, y que en Castellón se está trabajando de cara al próximo ejercicio 2026, según avanzó la alcaldesa en el reciente debate del estado de la ciudad del pasado jueves.

“Con este programa lo que se pretende es proponer a los jóvenes estudiantes soluciones habitacionales asequibles propiciando la creación de un espacio de apoyo mutuo donde jóvenes y personas mayores interactúan y se benefician de la compañía mutua”, explica Begoña Carrasco.

Así pues, los estudiantes podrán acceder a un alojamiento a cambio de compartir tiempo con la persona mayor, contribuyendo a los gastos de la casa y proporcionando un ambiente familiar.

Autonomía personal

“Pensamos que es una iniciativa, que igual que en otras ciudades ha dado buen resultado, también puede conllevar una experiencia exitosa en nuestra ciudad para ambas partes. Se trata de una propuesta más que queremos ofertar desde el Ayuntamiento para quien pueda resultar interesado. En ningún caso implica hacerse cargo de la persona mayor porque éstas deberán disponer de autonomía, lo que se busca favorecer es la compañía”, detalla la alcaldesa.

La primera edil ha recordado que en la ciudad, en torno a 5.000 personas mayores de 75 años viven solas. Muchas de estas personas sufren soledad no deseada, “por lo que venimos impulsando acciones como el programa ‘Castellón Acompaña, dentro del I Plan Municipal de Personas Mayores para mejorar su situación”. “Del mismo modo también queremos atender las necesidades de nuestros jóvenes estudiantes ante el reto de conseguir una vivienda durante su época de estudiantes”, ha concluido.