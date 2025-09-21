La falta de vivienda en Castelló dispara la transformación de locales comerciales en casas

De 96.000 a 136.000 euros. Es el precio de los estudios, de entre 39 y 55 metros cuadrados, que se venden en la confluencia entre las calles Bartolomé Reus y Antonio Ponz. Hace solo unos meses, esos espacios estaban destinados a su función original: locales comerciales. Pero la actual tendencia del mercado inmobiliario, con una demanda disparada y una oferta estancada -este tema protagonizó el jueves el debate sobre el estado de la ciudad en el Ayuntamiento de Castelló-, ha llevado a los promotores a reconvertir espacios previstos para negocios en viviendas.

Edificio situado entre la calle Bartolomé Reus y Antonio Dolz. / GABRIEL UTIEL BLANCO

Los ejemplos abundan en los portales inmobiliarios. Es el caso, por nombrar solo dos, de un bajo junto a una peluquería de la calle Doctor Fleming, que ahora se oferta como casa de dos habitaciones por 134.000 euros; u otro de la calle Cataluña en plena reforma para hacerlo habitable.

Bajo en plena reforma en la calle Cataluña. / Mediterráneo

En esta tendencia, que por otra parte no es exclusiva de la capital de la Plana, influye otro factor: la «dificultad» que están encontrando los propietarios de locales comerciales para alquilarlos.

Lo explica el presidente del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Castellón (Coapi), Francisco Nomdedeu: «La falta de vivienda en la ciudad está provocando la adecuación de todo tipo de espacios. También se están reformando muchos despachos situados en entresuelos».

A la izquierda, local en la calle Doctor Fleming en octubre del 2024; a la derecha, rehabilitado para vivienda. / Google Maps / Mediterráneo

Salida comercial

Teniendo en cuenta las especiales características de estas viviendas -a pie de calle, a vista de los transeúntes-, la pregunta es si van a tener buena acogida por parte del mercado. Nomdedeu no tiene ninguna duda: «Hay tanta necesidad que seguro que se venden o alquilan; la demanda es muy alta».

El presidente de Coapi recuerda que estas reformas tienen que contar con la supervisión de un arquitecto, encargado de garantizar que el espacio cumple con las condiciones de ventilación y altura requeridas para cumplir con el Código Técnico de la Edificación.

Promesas de Carrasco

En el debate sobre el estado de la ciudad celebrado el pasado jueves, la alcaldesa, Begoña Carrasco, se comprometió a habilitar cinco sectores para construir unos 4.000 pisos, de los que el 40% serán de protección oficial; y reformar inmuebles en barrios degradados .