El Grau de Castelló amanece con un cromlech megalítico

Uno de los grandes misterios de la humanidad es el cromlech megalítico de Stonehenge, situado en el condado inglés de Wiltshire. Su construcción es probable que se prolongará durante más de 1.500 años y su utilización se dataría entre el 3100 a. C. y el 2000 a. C. Este monumento, erigido con finalidad funeraria, cuenta con una réplica en el Grau de Castelló.

El distrito marítimo de Castelló se ha visto trasladado a esta época y a la fascinante cultura megalítica con un particular cromlech, formado por grandes piedras, conocidas como menhires, dispuestas en forma circular. Se trata de un trabajo artístico, creado por Vicent Meliá Bomboí, que lleva por lema La profecía del círculo megalítico, que se ubica en la alquería Cinc lleons i un gat, en el camino de la Donació.

El artista, creador de la instalación, Vicent Meliá Bomboí. / Mediterráneo

Entre las piedras que forman este círculo, Meliá ha instalado ocho pictogramas hechos con técnicas antiguas, en los que ha mezclado minerales y vegetales.

Entre estas piedras ha instalado ocho pictogramas realizados con técnicas antiguas mezclando pigmentos minerales y vegetales. El mensaje que tiene esta intervención guarda un doble significado. Así, esta instalación pretende crear un espacio personal en el que el espectador renuncie al ruido externo de la vida moderna para entrar en contacto con su yo más íntimo.

El artista habla de «una limpieza mental y salud psicológica» de la cotidianidad. El día a día viene representado por consumo desenfrenado, horarios y normas extremas, productividad desmesurada o manipulación mental. Este particular círculo megalítico permite «crear y desarrollar nuestro espacio sagrado para encontrar esa conexión con las fuerzas primitivas».

La intervención se encuentra en la alquería 'Cinc lleons i un gat' del Grau. / Mediterráneo

Pero Meliá aprovecha esta obras también para lanzar una advertencia. «Hemos completado un cuarto de este siglo XXI y seguimos rodeados de aberrantes guerras y terribles genocidios retransmitidos en directo. Los líderes mundiales dirigen nuestro futuro como si esto fuera La nave de los locos de El Bosco», explica.

Mensaje profético

Con su obra, Meliá lanza un mensaje profético. Advierte que «si no producimos un cambio y potenciamos la cultura y la educación por la paz, para que dejen de sonar los tambores de guerra, estamos condenados a que nos devuelvan a la edad de piedra».