Un refugio de paz en Castelló para 38 niños y niñas ucranianos

Un pequeño oasis de paz en medio de una gran tragedia. Una escapada de tres semanas de la realidad de una guerra que se ha convertido en rutina diaria. Eso es lo que le ofrece la iniciativa solidaria Vacaciones en paz de Fundació Caixa Castelló a 38 niños y niñas ucranianos de la población de Ochakiv, situada en la región de Mykolaiva, una de las más castigadas por el conflicto bélico que este país mantiene actualmente con Rusia.

Estos pequeños, que llegaron a la provincia este viernes, permanecerán durante 21 días en la Escola de Natura Seidia de Benassal. El objetivo es que, al menos durante esta estancia, recuperen la tranquilidad y el bienestar en un entorno natural.

Además, aparte de visitar Benassal y toda la zona cercana, estos visitantes vivirán excursiones a algunos de los lugares más representativos de Castellón. Como explica Leopoldo Monfort, gerente de la Fundació Caixa Castelló, «viajarán a las grutas de San José en la Vall d’Uixó, irán a Morella, visitarán el castillo de Peñíscola y hay prevista una recepción en Vila-real». También este lunes conocerá el Ayuntamiento de Castelló, el palacio de la Diputación y la delegación del Consell.

El coste de esta iniciativa está sufragado al 50% por la Fundació Caixa Castelló y por particulares, que han puesto su grano de arena para ofrecerle este paréntesis a estos casi cuarenta niños.

«Ha sido un proceso muy complicado», se sincera Monfort. «Estaba toda la incertidumbre con la guerra. No sabíamos si habría un alto el fuego y hemos esperado unos tres o cuatro meses para poder hacer esto realidad», afirma.

Dos días en autobús

No ha sido fácil el traslado de los pequeños desde Ucrania. Sin posibilidad de salir del país por mar ni por aire, se vieron obligados a viajar en autobús durante dos días y atravesar un total de 5 países para poder llegar hasta Castellón.

El contacto con Ochakiv se produjo porque un familiar del alcalde de la localidad reside en Castelló. Así surgió el lazo que ha permitido poner en marcha esta iniciativa que se prolongará hasta el próximo 9 de octubre, cuando los 38 niños y niñas deban marcharse.

Regresarán a una localidad arrasada por la guerra. Según Monfort, «Ochakiv era una localidad 20.000 habitantes antes de la invasión rusa. Ahora solo viven 10.000 personas y la mitad son militares». Una pequeña muestra de la realidad que les toca vivir.