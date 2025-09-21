¿Cómo puedes beneficiarte de descuentos en la tasa de basuras de Castelló?

Una de las apuestas, dentro de los descuentos fiscales, del Ayuntamiento de Castelló son distintas bonificaciones en la tasa de la basura. Ante el incremento de este pago, el consistorio ha puesto en marcha medidas para aplicar rebajas a los ciudadanos y también prepara nuevas bajadas, a distintos colectivos, de cara al próximo año.

Estas medidas se sumarán a las que ya se aplican desde este 2025. Así, en la tasa de la basura de este año, se aplica un descuento del 60% por familia numerosa. También puede llegar hasta el 90%, para personas en situación de vulnerabilidad en familias monoparentales o con miembros con alguna discapacidad o en situación de dependencia.

Además, los vecinos que tienen domiciliado el recibo disfrutan de un descuento del 3%.

El edil de Economía, Juan Carlos Redondo, y la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco. / Mediterráneo

Hay que añadir que las visitas al ecoparque o al ecoparque móvil durante el 2025, serán premiadas en el recibo del año que viene. Quienes hayan ido entre 3 y 6 veces a estas instalaciones tendrán descuento del 30% y, a partir de siete visitas, una rebaja del 50% en la tasa de la basura de 2026. El plazo para sumar visitas y termina el próximo 31 de diciembre de 2025.

Nuevas medidas

Entre las novedades anunciadas por el Ayuntamiento, se encuentra la bonificación a los inquilinos este pago. Así, las visitas al ecoparque disfrutarán de descuentos para aquellos que vivan de alquiler en un piso. Como ha explicado el edil de Economía, Juan Carlos Redondo, «el proceso administrativo para obtener las bonificaciones comporta que habrán de presentar el contrato de arrendamiento, entre otros documentos, pero igualmente se podrán beneficiar por su contribución a una ciudad más limpia».

También se aplicarán en el próximo presupuesto municipal bonificaciones a empresas con servicios propios de gestión de residuos.

A esto se une la entrada en vigor del nuevo contrato de limpieza, que comporta una inversión de 26 millones de euros anuales, y que traerá consigo la incorporación de contenedores inteligentes para depositar residuos orgánicos. Además, la tarjeta ciudadana también premiará a quien más recicle.