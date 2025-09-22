Castelló estrena una red pionera en sus colegios por la movilidad sostenible

Castelló estrena una red pionera en España, centrada en la movilidad sostenible en los centros educativos de la ciudad. Esta iniciativa, que tiene por nombre Red de Centros Educativos por la Movilidad Sostenible, proporcionará apoyo técnico a todos los centros que lo deseen, no solo para implantar caminos escolares, como se venía haciendo, sino para trabajar conjuntamente en acciones y actividades que desarrollen durante todo el curso junto a las comunidades educativas, con los padres, con los propios alumnos, con todo el personal docente.

El edil de Movilidad, Cristian Ramírez, ha asegurado que “esta nueva iniciativa va a cambiar la movilidad de la ciudad de Castelló, teniendo en cuenta que los centros educativos son quizás, en los momentos de entradas y salidas del colegio, pues algo fundamental que teníamos que mejorar. El objetivo fundamental es el de transformar la movilidad en los entornos escolares de Castelló, para hacerlos más seguros y más sostenibles”.

“Esta nueva red permitirá a cualquier centro educativo, sea privado, público o concertado, unirse de una manera muy sencilla, simplemente rellenando un formulario. A partir de entonces empezaremos a trabajar con ellos con cuatro aspectos claves como son: la implantación del camino escolar; la sensibilización de toda la comunidad educativa en materia de movilidad sostenible; la reducción de las emisiones de cada centro y la educación vial, tan fundamental en el alumnado y para favorecer la seguridad en los barrios”, ha detallado.

Este lunes también se ha compartido con todos los colegios de la ciudad en qué consistirá esta red para que puedan formar parte de ella. Ramírez ha señalado que “este encuentro sirve también para darles voz a los colegios que ya han estado haciendo actividades durante este tiempo y que sirven de ejemplo al resto".

Un proyecto para hacer ciudad

La concejala de Educación, María España ha querido hacer hincapié en que “los colegios son un punto neurálgico en la vida cotidiana de los barrios, porque diariamente son muchas las familias, profesorado y personal no docente, que se desplazan para poder acceder a todas nuestras escuelas. Este proyecto no va solo de caminos escolares seguros, sino de hacer ciudad. Va de construir espacios más amables y de poner la salud y el bienestar de los niños en el centro”.

Para España, la nueva red “es una iniciativa clave para el futuro de nuestros centros educativos y para nuestra ciudad, con un objetivo muy claro: transformar la movilidad en esos entornos escolares para hacerlos más seguros, para hacerlos más saludables y para hacerlos más sostenibles y fomentar la movilidad sostenible desde la escuela”.