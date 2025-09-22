Castelló refuerza su servicio de bomberos con un nuevo vehículo

Nuevo refuerzo para el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de Castellón (Speis). El Ayuntamiento ha incorporado un nuevo vehículo, una bomba nodriza pesada, que ya formaba parte del parque móvil, pero que ha sido sometido a un completo proceso de actualización con el objetivo de adaptarlo a las necesidades actuales del servicio.

El camión ha sido recepcionado por el concejal de Seguridad y Emergencias, Antonio Ortolá, en el marco del plan de mejora y renovación de las instalaciones y de la flota del cuerpo, con la finalidad de dotar a los profesionales de medios más modernos, eficaces y seguros.

El vehículo está especialmente destinado al transporte de agua, función fundamental en la extinción de incendios y en intervenciones que requieren una gran capacidad operativa.

Según ha destacado Ortolá, este camión “permite trabajar con mayor comodidad en espacios de grandes dimensiones, donde la rapidez y la capacidad de respuesta resultan esenciales. La nueva bomba nodriza pesada con todas sus mejoras se convierte así en un recurso estratégico para reforzar el servicio que prestan los bomberos a la ciudadanía”.

Mejoras principales

Entre las mejoras realizadas, se ha llevado a cabo una actualización integral de los sistemas de señalización, incorporando un nuevo puente de luces prioritarias de última generación, lo que aumenta la seguridad en los desplazamientos.

También se ha modernizado la iluminación interior, con la instalación de tecnología LED tanto en la cabina como en los compartimentos de almacenamiento, lo que facilita el trabajo de los bomberos en situaciones de emergencia. Asimismo, se ha renovado la carrocería con nueva pintura, chapado y rotulación, adaptándola a la imagen corporativa actual del resto de vehículos del servicio.

En el apartado mecánico, el camión ha recibido una revisión completa, desde el chasis hasta los principales elementos de funcionamiento, garantizando así su fiabilidad en cualquier intervención.

Una de las principales novedades es la instalación de una nueva cisterna que ofrece una capacidad aproximada de 14.000 litros de agua y 500 litros de espuma, lo que supone una mejora sustancial respecto al anterior modelo y responde a una necesidad planteada por el propio cuerpo de bomberos.

Además, se ha incorporado un moderno monitor en el techo del vehículo, más ergonómico y avanzado que el anterior, que permite un uso más eficaz en situaciones de emergencia.

El concejal de Seguridad y Emergencias ha subrayado que, “en algunos casos resulta conveniente comprar nuevos camiones, pero en otros es igualmente posible optimizar los recursos de los que ya disponemos, modernizándolos y adaptándolos a las necesidades actuales. Eso es lo que hemos hecho con esta bomba nodriza pesada: convertir un vehículo que ya teníamos en uno mucho más preparado y con mayor capacidad de servicio”.

Renovación integral

La incorporación de este nuevo camión se enmarca en la línea de renovación iniciada el pasado año con la adquisición de ocho vehículos, con el objetivo de modernizar progresivamente la flota del cuerpo municipal de bomberos.

Las adquisiciones del año pasado, con una inversión superior al millón de euros, incluyeron unidades diseñadas a medida para cubrir las necesidades específicas del cuerpo de bomberos, reforzando su capacidad de respuesta tanto en entornos urbanos como rurales y costeros.

Ortolá ha subrayado "la importancia de seguir modernizando los recursos del servicio de bomberos para garantizar una respuesta eficaz ante cualquier emergencia". Asimismo, ha recalcado que "esta línea de modernización va a continuar en los próximos meses, adquiriendo nuevos vehículos que nos permitan actuar con la máxima eficacia”.