Compromís per Castelló retreu al equip de govern que acabe l’estiu sense TRAM fins a la platja

Ignasi Garcia remarca que l'alcaldessa Begoña Carrasco i el conseller Martínez Must sumen "una altra promesa incomplida" i que "el PP viu de la propaganda i els anuncis"

Una imagte d'arxiu de usuaris pujant al TRAM de Castelló. / Mediterráneo

Redacción Mediterráneo

Compromís per Castelló ha criticat que l’alcaldessa de Castelló, Begoña Carrasco, i el conseller d’Infraestructures, Vicente Martínez Mus, van anunciar que el TRAM arribaria a la platja aquest estiu i, tanmateix, la temporada ha acabat sense que el servei estiga en marxa.

La coalició ha subratllat que, encara que ara s’han iniciat les obres de la plataforma reservada i s’han fet proves puntuals amb usuaris, la realitat és que la promesa de l'equip de govern, format per Partit Popular i Vox, ha quedat en paper mullat. 

El portaveu municipal de Compromís, Ignasi Garcia, ha remarcat que “s'ha acabat l'estiu i la promesa de Begoña Carrasco i del conseller Martínez Mus que aquest estiu Castelló tindria en funcionament el Tram per a la platja, no ha sigut una realitat. És de nou una altra promesa incomplida d'un Partit Popular que viu de la propaganda i dels anuncis, en lloc del treball i de la feina feta”.

Compromís ha recordat que tampoc s’han complit altres promeses en matèria de TRAM. El govern local i la Generalitat han anunciat en repetides ocasions que repararien el carril reservat que travessa el centre de la ciutat, a Porta del Sol, avinguda Rei en Jaume i carrers Ruiz Zorrilla i Escultor Viciano, per eliminar els clots i afonaments que dificulten la circulació i generen inseguretat.

Malgrat això, no s’ha fet cap intervenció definitiva i el ferm continua degradat. Per a la coalició, es tracta d’una situació que “a València no s’hauria tolerat”, però que a Castelló evidencia “la falta d’influència de Begoña Carrasco per defensar els interessos de la ciutat davant la Generalitat”.

Per això, la formació demana que la prolongació del TRAM fins a la platja s’afronte amb una planificació seriosa, amb criteris tècnics i estètics adequats, i que no es convertisca en una altra mostra d’improvisació i de política de cara a la galeria del govern de Carrasco.

