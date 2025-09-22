Conoce las restricciones al tráfico en Castelló: ¿Qué calles están afectadas?

Dentro de la Semana Europea de la Movilidad Sostenible, Castelló vive este lunes el Día Europeo sin Coches. En esta jornada, desde el Ayuntamiento de Castelló, se llama a apostar por el uso del transporte público, la bicicleta o incluso los desplazamientos a pie.

Así, durante todo el día, el TRAM será gratuito y el concejal de Movilidad, Cristian Ramírez, llama a conseguir en la ciudad "una movilidad cada vez más sostenible, reduciendo las emisiones en el casco urbano y apostando por una ciudad con una mayor calidad de vida”.

Por eso, Ramírez ha explicado que, en el centro de Castelló, “solo se permitirá la entrada a vehículos no contaminantes, de carga y descarga, residentes y acceso a los parkings, además del transporte público”.

Además, el edil ha indicado que “habrá un dispositivo especial de tráfico de la Policía Local, donde se informará convenientemente a los conductores de estas restricciones temporales, además de indicarles las alternativas para realizar sus desplazamientos de la manera más cómoda".

Estos puntos están situados en la calle San Roque con Cerdán de Tallada; la plaza María Agustina con Conde Pestagua; la ronda Magdalena con Arrufat Alonso; la ronda Mijares con Navarra y plaza de la Paz con Herrero. También habrá patrullas especiales itinerantes de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas”.

Finalmente, el área afectada con estas restricciones al tráfico rodado, en horario de 10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas, será la del núcleo histórico de la ciudad de Castellón. Las calles que verán reducido el tránsito son plaza de la Paz, calle Gasset, avenida Rei En Jaume, calle Zaragoza; calle Navarra, Arrufat Alonso; plaza Clavé; calle Sant Luis y calle Conde Pestagua”.