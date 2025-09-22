El Consell impulsa la promoción y la difusión turística de Castelló

El Consell ha dado el visto bueno al de colaboración entre Turisme Comunitat Valenciana y el Ayuntamiento de Castelló, cuyo objetivo es la realización de actuaciones de promoción y difusión del producto turístico del municipio durante 2025.

Mediante este acuerdo, la Generalitat Valenciana destina 225.000 euros para que el consistorio lleve a cabo actuaciones de promoción de la imagen turística del municipio que constituyan un reclamo de atracción turística, como es el caso de la VIII edición Escala a Castelló, el gran evento náutico que se celebró en la ciudad del 25 al 28 de abril.

Este acontecimiento constituye una acción estratégica de promoción de la imagen turística de la ciudad de Castelló como destino en el Mediterráneo.

Entre las actividades y actuaciones incluidas en el convenio también se realizó el campamento marinero, una iniciativa de recreación histórica militar que se instaló durante la celebración del evento; además de un espectáculo pirotécnico y la instalación de una zona de juegos artesanos, talleres infantiles y una zona gastronómica.

Finalmente, a través de este convenio se ha ejecutado un plan de medios de difusión del evento en diversos soportes como publicidad en líneas de autobuses, en vallas e inserciones en radio, prensa y redes sociales.

También se ha incluido la promoción de esta edición de Escala a Castelló 2025 en ferias nacionales como Fitur y B-Travel, así como la realización de una encuesta a los servicios de restauración y hostelería del Grau de Castelló de la Plana para conocer el impacto de la celebración del evento en el sector.