Los espectadores responden a la primera entrega de 'Regreso a la ciudad' en Castelló

Castelló ha vivido la primera entrega de su iniciativa Regreso a la ciudad, que durante los dos últimos fines de semana de septiembre ofrece 38 espectáculos de payasos, títeres, teatro gestual y artes escénicas a través del festival Clot i Fava y del MUT!, el festival internacional de artes escénicas sin texto.

Así, entre este viernes 19 y este domingo, 21 de septiembre, clowns, trapecistas o malabares han protagonizado la segunda edición de este ciclo de teatro de calle. El MUT!, que celebra este 2025 su décima edición, tomará el relevo con 17 espectáculos de compañías de hasta siete nacionalidades diferentes.

El festival internacional de artes escénicas sin texto celebrará su espectáculo inaugural viernes 26, a las 22.30 horas, en la plaza Mayor. La compañía danesa Copenhaguen Collective será la encargada de estrenar The Genesis, un montaje con 20 artistas en el escenario.

Éxito de asistencia

Así, el Clot i Fava se ha saldado con récord de público y más de 8.000 personas participando en los 21 espectáculos programados.

La concejal de Cultura, María España, ha querido “agradecer la abrumadora respuesta del público castellonense durante todo el fin de semana. Ha sido emocionante ver a padres e hijos realizando el itinerario teatral y yendo de una plaza a otra".

"Quiero felicitar a todo el equipo artístico del festival y los técnicos municipales, por una organización perfecta que ha cuidado hasta el mínimo detalle. Las cifras de asistencia son sencillamente espectaculares, casi duplicando las del año pasado. No podemos estar más satisfechos y ha sido el mejor prólogo para celebrar como se merece el MUT”, ha añadido la concejal.