El mejor talento culinario de la Comunitat desembarca en Castelló

Después de su llegada a Castelló este domingo para la cena inaugural del evento, los mejores chefs de la Comunitat Valenciana han iniciado los actos previstos dentro de la asamblea regional de la asociación internacional Euro-Toques, una entidad que trabaja en la defensa del patrimonio culinario europeo y que agrupa a más de 3.500 chefs en 18 países.

Los cerca de un centenar de cocineros reunidos celebran en el Teatre Principal su sesión asamblearia para analizar el panorama gastronómico regional, después de la recepción oficial que les ha procurado la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, en el salón de plenos del Ayuntamiento.

Además, para este martes, el programa de actos se completará con las visitas a la Lonja del Grau y a la Escuela de Hostelería de Castellón.

La alcaldesa ha mostrado en primer lugar su satisfacción “porque la ciudad de Castelló acoja esta asamblea que reúne a los mejores cocineros en Castelló, permitiendo que se conozcan mejor los mejores productos de nuestra gastronomía, del mar y la montaña”.

Carrasco ha agradecido la labor del chef castellonense, Miguel Barrera “porque lo que se propone lo lleva a cabo". La primera edil ha afirmado que "fue el primer cocinero, el primer chef prestigioso en la provincia de Castellón en conseguir una estrella Michelin. Y ha sido por su empeño, por su voluntad y por su trabajo con el de todo el equipo el que este congreso se celebre aquí en la ciudad de Castelló.

Miguel Barrera, por su parte, ha trasladado también su “emoción y orgullo por estar en la casa de todos los castellonenses. Es honor poder juntar en este espacio a tantos cocineros de prestigio".

Talento gastronómico local

La alcaldesa también ha hecho hincapié en la importante cantera de profesionales de la gastronomía y el talento con el que cuenta la ciudad de Castelló. “Tenemos una Escuela de Hostelería y Turismo (Cosda), que es puntera a nivel nacional y conocida en toda España, que forma a ese talento castellonense para que salgan los mejores cocineros y cocineras y exporten ese talento a todo nuestro país. También tenemos la escuela Gasma y el Centro de Turismo CDT, que también imparte formación a profesionales de la hostelería”.

Además, Carrasco ha destacado la importancia de la gastronomía para acometer la transformación de Castelló con el turismo y más concretamente el turismo gastronómico. “Estamos luchando para poner a Castellón en el mapa y consolidarla como una verdadera capital gastronómica, porque lo tenemos todo para triunfar en esta tierra: un puerto y su lonja con los mejores productos del mar, pero sin olvidar también nuestra montaña”.

La delegada de Euro-Toques en la Comunitat Valenciana, Susi Díaz, también ha resaltado su satisfacción por el acogimiento por parte de la alcaldesa, al tiempo que ha comentado que “Castelló necesita más proyección y que se conozca más. Esta asamblea servirá para que se escuche más, se vea más y se entienda más Castelló. Y estamos orgullosísimos que la asamblea se celebre en esta ciudad”.

Al finalizar el acto, la alcaldesa ha obsequiado a Susi Díaz con la reproducción de una gaiata de cerámica “como símbolo identitario de la ciudad, de su historia y sus Fiestas Internacionales de la Magdalena”, mientras que la chef ha entregado a la alcaldesa un gorro de cocinero, también realizado en cerámica como recuerdo de esta Asamblea de Euro-toques en Castellón.