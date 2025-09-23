Cerca de 20.000 metros cuadrados de cerámica revisten pavimento y edificios de Castelló

La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, ha destacado hoy, con motivo de la celebración de Cersaie, feria de la cerámica, en Bolonia, “el compromiso inquebrantable del actual equipo de gobierno con el sector cerámico, que se demuestra con el uso de este material en las diferentes obras públicas y proyectos urbanos repartidos por todo el término municipal”.

La alcaldesa ha resaltado que “la industria cerámica tiene en el Ayuntamiento de Castellón a su mejor aliado, convirtiendo nuestra ciudad en el mejora escaparate para mostrar las últimas aplicaciones cerámicas en nuestras calles o edificios. Y el apoyo a nuestro sector más importante con el uso del azulejo se viene demostrando por parte de este equipo de gobierno municipal en proyectos como la remodelación de la avenida Ferrandis Salvador, los nuevos CEIP Mestre Canós y CEIP Elcano, además de en otras obras como la del Mercado de San Antonio, el nuevo centro de Parkinson o la presencia de pavimentos en la obras de la Zona de Bajas Emisiones, convierte a la cerámica en la verdadera piel de Castellón”

Así, Carrasco ha hecho hincapié en que “son cerca de 20.000 m² de pavimentos y revestimientos cerámicos los que se han instalado en nuestra ciudad recientemente”.

La primera edila ha detallado que “en el caso de la reforma de Ferrandis Salvador han sido 5.077 m² de cerámica utilizada en el nuevo paseo marítimo, en la que es una obra clave que pone en valor la imagen del que es el principal recurso turístico de nuestra ciudad, como son sus playas”. Otros proyectos destacados donde la cerámica cuenta con una gran presencia ha sido “en la renovación de los colegios CEIP Mestre Canós con 4.523,45 m² y CEIP Elcano en el Grau donde se han instalado 4.183,74 m² de pavimentos y revestimientos cerámicos”.

Carrasco, junto a Toledo y representantes de ASECER. / Mediterráneo

Por otro lado, la alcaldesa de Castelló se ha referido también a la reforma del Mercado de San Antonio, que ha cambiado de cara y que ha hecho uso tanto en pavimentos, revestimientos y una nueva celosía exterior con hasta 1.259,31 m². También en el Grau ha subrayado Carrasco la rehabilitación del centro cívico ‘La Panderola’, que ya ha reanudado sus actividades, y que ve mejoradas sus instalaciones con 620,33 m² de material cerámico”.

No ha olvidado referirse la alcaldesa “a una de las obras más importantes que se han acometido en la ciudad en los últimos años, como son las de la implantación de la Zona de Bajas Emisiones, que también ha contado con el uso de cerámica en forma de pavimento con 2.035 m² instalados hasta el momento”.

Apoyo

La primera edila ha trasladado también “el apoyo incondicional a la patronal cerámica ASCER y las empresas del sector, con quien vamos de la mano, y que están llevando el nombre de Castellón a todo el mundo gracias a su participación durante estos días en la feria Cersaie de Bolonia. Nuestra industria es sinónimo de innovación, de resiliencia y garantía de futuro para nuestra tierra”.

En este sentido, Carrasco ha remarcado que “el sector cerámico es el principal motor económico y de generación de empleo para la ciudad de Castellón y nuestra provincia donde, de manera directa o indirecta, dependen de esta industria cerca de 70.000 las familias ”.

Acuerdos con ASCER

Del mismo modo, la alcaldesa ha recordado que el Ayuntamiento de Castelló dio un paso adelante, adquiriendo diferentes compromisos por escrito con ASCER. “En primer lugar, con un MOU (Memorandum of Understanding -Memorando de entendimiento) entre Ayuntamiento y ASCER que demuestra el compromiso con las empresas cerámicas con las que contamos para formar parte de los diferentes proyectos urbanos y obras que se realicen en nuestra ciudad, convirtiéndola en un verdadero laboratorio urbano con las últimas tendencias de la industria, donde Castellón es referencia mundial”.

“También logramos garantizar el uso de cerámica de Castellón, incluyendo su uso dentro de los pliegos técnicos de las licitaciones de las obra que se impulsan desde el Ayuntamiento de Castellón”, ha insistido.