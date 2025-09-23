Compromís reclama a Carrasco un pla urgent de climatització per a les aules de Castelló
Reivindicació dels valencianistes a l'Ajuntament
Compromís per Castelló ha instat al govern municipal de Begoña Carrasco a elaborar un pla de climatització de totes les aules de la ciutat, tant en escoles com en instituts, davant l’inici de curs “més calorós que es recorda”. El regidor de la formació, Pau Sancho, ha subratllat que “no podem mirar cap a un altre costat mentre l’alumnat passa calor a classe. Castelló necessita un pla de climatització de les aules”.
La coalició ha advertit que les previsions climàtiques indiquen que les altes temperatures es repetiran cada any en els mesos d’inici i final de curs. Per això, insisteixen que no té sentit “esperar que arribe el fred”, ja que el problema es presenta de manera recurrent i afecta directament el rendiment acadèmic i el benestar de l’alumnat.
Compromís considera que, tot i que la competència en matèria educativa correspon a la Generalitat Valenciana, davant la seua inacció reclama que l’Ajuntament de Castelló assumisca un paper actiu i impulse mesures per avançar en la climatització dels centres educatius. En aquest sentit, la formació recorda que altres municipis, com Onda també governat per la dreta, no han dubtat a actuar davant la falta de resposta de la Generalitat, mentre que “Carrasco es plega sempre als criteris de València i deixa Castelló en segon pla”.
La formació defensa, així, que aquesta actuació ha de comptar amb la implicació de totes les administracions públiques per garantir els recursos necessaris. A més, subratllen que el pla ha d’anar vinculat a una estratègia d’energies renovables que permeta cobrir el consum derivat dels nous sistemes de refrigeració.
En aquest sentit, Compromís ha registrat preguntes i iniciatives en comissió per a conéixer quins passos ha donat el govern municipal en aquesta matèria. No obstant això, lamenten que fins ara no s’haja aportat cap document ni proposta que permeta avançar en la climatització de les aules.
