Ojo al nuevo corte de tráfico en Castelló

La ciudad de Castellón sigue avanzando en el calendario de actuaciones contempladas en la Zona de Bajas Emisiones, tanto las calles que comprenden la ZBE I y la ZBE II. En el caso de la primera fase, ya afrontan su recta final dado que las calles Asensi y Herrero están prácticamente concluidas.

Esta semana, en la calle Asensi, se realizará el parterre que da a la calle Gobernador, así como también se señalizarán las zonas de estacionamiento así como la señalética horizontal.

Por su parte, en la calle Herrero, el tramo de la calle Moyano, situado tras el Teatro Principal ya está concluido, de modo que con todos estos detalles la ZBE I estaría finalizada.

Zona de Bajas Emisiones II

En las calles de la Zona de Bajas Emisiones II, en el caso de Amadeo I el pavimento está instalado ya, únicamente queda colocar el adoquín en un tramo en la acera del lado este. La calle Echegaray, se ha distribuido en dos tramos, el primero de ellos es en el que ya se ha realizado el pavimento en ambas aceras.

El desvío que hay actualmente es de entrada por Amadeo I, se gira por la calle Echegaray y se llega al centro de especialidades Jaume I Se está trabajando en Trullols, en la zona entre Zaragoza y Echegaray. Esta semana se está trabajando en el callejón sin salida en la acera sur.

En la calle Trullols, se está realizando esta semana la demolición de la acera oeste en el tramo entre Zaragoza y Echegaray y el objetivo es que quede esta semana pavimentada, para comenzar con la zona frente al centro de especialidades Jaume I.

En la calle Rosell el pavimento está realizado, esta semana se pondrá el mobiliario urbano y se instalará el aparca bicis y posteriormente se procederá a la instalación de vegetación y mobiliario urbano. Por otra parte en la calle Germanías, falta instalar la señalética y en Vilaroig se está colocando el adoquín en el lado oeste.

En la calle Pedro Aliaga se está pavimentando desde la Avenida del Rey hasta Pintor Castell, la acera lado sur. La acera del lado norte ya está pavimentada. La calle Dolores se está trabajando en la acera norte, esta semana se está poniendo encintado y se hormigonará solo la zona hasta pintor Castell. En Arquitecto Traver la acera norte está prácticamente pavimentada, falta la instalación de la jardinería.

Además, en el parking Goliat, ya se ha colocado la instalación por riego y el alumbrado. A partir del lunes 6 de octubre no estará permitido el estacionamiento no obstante, se señalizará y se habilita como alternativa para estacionar el recinto de Ferias y Mercado, a excepción de aquellos días concretos en los que estas instalaciones tengan que acoger algún evento puntual.

Finalmente, en lo que concierne a la calle San Vicente, este martes se cortará el tráfico a partir de las 8.00 horas para culminar la instalación de la jardinería hasta las 19.00 horas. Para facilitar la circulación de vehículos en la zona se abrirá al tráfico durante este día en la calle Dolores.