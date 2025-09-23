El PSPV de Castelló demana a Carrasco que “deixe d'enganyar la ciutadania” amb la seua “irreal rebaixa fiscal”
La portaveu Puerta diu que enguany “pagarem una mitjana de 70 euros més”
La promesa rebaixa fiscal de Begoña Carrasco “és un engany més de tots els que està fent l'alcaldessa de Castelló durant aquests dos anys de govern de PP i Vox”. Patricia Puerta, portaveu del gup municipal socialista a l'ajuntament de Castelló, qualifica de “vergonyós” que l'alcaldessa “diga que els castellonencs s'estalviaran 4 milions d'euros en l'Impost de Béns Immobles, quan els nombres reals deixen clar que els veïns i veïnes de Castelló hauran de pagar més en conjunt per tributs municipals”.
Patricia Puerta, com ja va expressar dijous passat en el Debat sobre l'Estat de la Ciutat, ha posat com a exemple els seus propis rebuts, on queda reflectit que “durant l'any 2023 vaig pagar 654 euros entre IBI, imposat de circulació i taxa d'escombraries”. La realitat, “i no la que s'inventa la senyora alcaldessa, és que en 2025 pagaré 720 euros en conjunt, la qual cosa suposa quasi 70 euros més”.
Amb aquestes dades, la portaveu socialista demana a Carrasco que “no prenga per ignorants a les i els castellonencs, que saben que van haver de rascar-se més la butxaca”. L'alcaldessa “ens parla de macroxifres, però l'economia domèstica, la del dia a dia dels veïns i veïnes, és clara: aquest 2025 pagarem a l’ajuntament un 10% més”.
Un dels temes més significatius és el de la taxa d'escombraries, “que PP i Vox han decidit duplicar sense buscar mesures efectives per a esmorteir el seu impacte”. Les dades són clares: “un habitatge que fins l'any passat va pagar 96 euros passarà a abonar 193 € per les escombraries, i un xicotet bar que va haver de destinar 672 euros a la taxa, ara en 2025 haurà de gastar-se ni més ni menys que 1.345 euros”.
Tal com recalca la portaveu socialista, “el ‘Basurazo de Carrasco’ colpejarà a milers de famílies de la nostra ciutat perquè van ser PP i Vox, que ningú s'oblide, els que van votar a favor d'aquesta nova ordenança rebutjant les nostres alternatives perquè no pujaren els rebuts al final d'any”. Per a Patricia Puerta, “aquest és un exemple clar de la gestió de la senyora alcaldessa i d'una ‘història de dues ciutats’: la que disfressa Carrasco en les seues xarxes socials i la que pateix la ciutadania en el seu dia a dia”.
