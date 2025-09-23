¿Sabes donde se ubicará la futura sede de la UNED en Castelló?

Entre los anuncios que la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, ha hecho durante su intervención en el debate sobre el estado de la ciudad se encuentra la firma de un convenio de colaboración con la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) para que la ciudad albergue una sede de este centro educativo. Será la segunda instalación de estas características, después de la que existe desde hace 45 años en Vila-real.

Con este centro asociado de la UNED, la ciudad de Castelló contará con tres sedes universitarias. Por un lado, está la Universitat Jaume I, centro público creado en 1991, que para este curso 2025-2026 cuenta con más de 12.000 alumnos de grado y unos 1.500 de máster.

También ofrece un total de 37 titulaciones, después de haber sumado este año y dos nuevos grados (International Business Economics y un doble en Maestro en Educación Infantil y Primaria) y un máster (en Gestión Administrativa). Por otra parte, la ciudad alberga una sede de la Universidad CEU Cardenal Herrera, de carácter privado, desde el curso 2007-2008.

Este centro educativo reúne a más de 1.400 alumnos y, dentro de su plan de estudios, se contabilizan una quincena de grados, así como el Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas.

El acuerdo entre el consistorio y la UNED se firmará el próximo año y entra dentro de las actuaciones que el Ayuntamiento tiene en marcha para el Grau. Entre estas están las obras de remodelación del centro cultural La Marina y los trabajos de transformación de la vía del tren, a su paso por el Grau, en una ruta ciclopeatonal que se prolongue hasta la ermita de la Magdalena.

Más de 2.000 alumnos

El futuro centro del Grau de Castelló tendrá como referente la sede de la UNED de Vila-real, que ofrece formación desde el curso 1980-1981 y que cada año ofrece formación a más de 2.000 alumnos. Las instalaciones castellonenses serán parte del llamado campus este-centro, en el que se integran las aulas de la UNED en la Comunitat Valenciana. Además del de Vila-real, la universidad cuenta con sedes en Valencia, Xátiva, Elche, Dénia, Benidorm y Jávea.

Desde el Ayuntamiento, la principal opción es el Casal Jove para que el distrito marítimo albergue este centro de estudios.

Uno de los objetivos de esta universidad es que los alumnos puedan compaginen su vida laboral con su formación. En el caso de la UNED de Vila-real, su programa de estudios reúne un total 30 grados oficiales a los que los alumnos pueden acceder sin nota de corte.