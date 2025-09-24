Colaboración de la Colla Bacalao y Afanias en Castelló. ¿En qué consiste?

La Asociación Afanias Castellón y la Colla Bacalao tienen nuevos proyectos juntos y la entidad social diseñará la tarjeta de Navidad con la que el ente vinculado felicitará este año las fiestas navideñas este año.

Así lo han acordado el presidente de la Colla Bacalao, Francisco Pastor, y el responsable ocupacional de Afanias, Pablo Vilar, en una reunión que ha tenido lugar en la sede de la organización social y en la también ha participado el secretario de la colla, Ricardo Ferragut, y la colaboradora del centro Lidón Fabregat. Han recordado, también, cómo ambas entidades están unidas por lazos de colaboración y amistad desde hace años.

Además, este año será especialmente importante porque Afanias cumple su 60 aniversario y poder participar en esta iniciativa será un premio y un reconocimiento más a su trayectoria.

Los participantes tendrán hasta el 16 de octubre para presentar sus trabajos y el jurado estará integrado por cuatro personas, dos por parte de la Colla Bacalao y dos de Afanias. Serán ellos quienes, en una reunión, el 17 de octubre, seleccionen la imagen ganadora y con la que la colla deseará feliz Navidad.

Posteriormente se anunciará la entrega del premio.

Hay que recordar que la Colla Bacalao es una asociación cultural con una trayectoria de 30 años ligado a las fiestas y la cultura de Castelló y que Afanias es una asociación fundada en 1965 con el fin de cubrir las necesidades que las administraciones y entidades no cubrían. Desde entonces la entidad no ha cesado de promover, atender y mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual. Cuenta además con un programa de voluntariado donde la sociedad castellonense participa de su acción transformadora.