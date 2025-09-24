Así funciona la nueva app para impulsar las compras online en mercados y comercios de Castelló. Los detalles y dónde descargarla

El concejal de Comercio y Consumo, Alberto Vidal, ha presentado este miércoles la nueva aplicación móvil del Marketplace de Castelló, una herramienta que permitirá a los ciudadanos realizar sus compras online en los mercados y comercios locales de la ciudad de manera más sencilla, rápida y accesible. La App, disponible ya en Play Store y Apple Store, complementa el sistema de taquillas inteligentes implantado en diferentes puntos de la ciudad y refuerza la apuesta del gobierno municipal por la digitalización del comercio de proximidad.

Durante la presentación, Vidal ha destacado que “este nuevo canal digital responde a la voluntad de facilitar al máximo la experiencia de compra a la ciudadanía, al tiempo que apoyamos al pequeño comercio para adaptarse a los nuevos hábitos de consumo. Con esta aplicación, Castelló se sitúa a la vanguardia en la digitalización del comercio de proximidad y esperamos que sea un éxito”.

Además, ha subrayado que “con esta App pretendemos acercar el producto local a los jóvenes, ofreciéndoles un canal ágil y digital para descubrir y consumir los productos de proximidad de manera sencilla y adaptada a sus hábitos y estilos de vida”. En este sentido, ha señalado que “se trata de fomentar un consumo más consciente y cercano, promoviendo al mismo tiempo la economía local y fortaleciendo el vínculo entre la ciudadanía y los negocios de Castellón”.

La nueva aplicación tiene el objetivo de ampliar las posibilidades del Marketplace de Castelló, que hasta ahora solo estaba disponible a través de la web comerciocastellon.es. Con la App, los ciudadanos pueden descubrir mercados, puestos y comercios locales, explorar sus productos, contactar con ellos y realizar pedidos en pocos pasos desde cualquier dispositivo móvil.

¿Cómo funciona?

El uso de la aplicación es sencillo e intuitivo. El usuario selecciona el puesto de mercado o la tienda en la que desea comprar, elige los productos y los añade al carrito. También puede utilizar el buscador integrado para localizar comercios o artículos concretos.

En cuanto a la entrega, la App ofrece dos modalidades que se adaptan a las necesidades de cada cliente. Por un lado, la recogida en cualquiera de las once taquillas inteligentes y refrigeradas instaladas en la ciudad, disponibles las 24 horas del día, los siete días de la semana. Por otro lado, el comprador puede optar por recoger su pedido directamente en el propio establecimiento.

El equipo del Marketplace es el encargado de recoger los productos en los comercios seleccionados y depositarlos en la taquilla elegida por el cliente, garantizando así un proceso cómodo, seguro y eficiente.

Pagos seguros y promociones

El pago de las compras se realiza a través de la plataforma, de manera totalmente segura y fácil de usar. Además, el sistema incorpora de forma continua promociones y descuentos en los comercios y mercados de Castellón, que pueden consultarse en las redes sociales oficiales de la concejalía de Comercio y Consumo.

Vidal ha señalado que “no se trata solo de facilitar la compra, sino también de dinamizar y potenciar nuestro comercio. Queremos que esta aplicación sea un motor para que más vecinos se animen a comprar en Castellón y disfruten de la calidad y cercanía de nuestros comerciantes”.

Una red de taquillas en puntos clave de la ciudad

Cabe recordar que el Ayuntamiento de Castellón puso en marcha hace apenas un año un total de 11 taquillas inteligentes y refrigeradas, instaladas en ubicaciones estratégicas de la ciudad: Mercado Central, Mercado de San Antonio, Maset Blau, Policía Local del Grau, Primer Molí, Centro Comercial Salera, parking APK2 Clave, Hospital General, Hospital Provincial, CEIP Vicent Marzà y Huerto Sogueros.

La novedad más reciente es la incorporación de los comercios locales a esta iniciativa. Gracias a ello, además de los productos frescos de los mercados municipales, la ciudadanía podrá adquirir artículos de las tiendas que se adhieran a la plataforma, fomentando así la compra de proximidad y conectando de forma práctica la oferta comercial de Castellón con sus vecinos. A todo ello se suma que ahora los pedidos también se podrán realizar y gestionar desde la nueva aplicación móvil, facilitando aún más el acceso al servicio.

Durante estas semanas, el equipo técnico de la plataforma acompañará a los comerciantes que lo soliciten, con el fin de guiarlos en el uso de la herramienta y facilitar su adaptación.

Puedes descargar la app en Play Store en el siguiente link: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.manzaningretail.app.comerciocastellon

Puedes descargar la app en Apple Store en el siguiente link: https://apps.apple.com/es/app/comerciocastellon-es/id6746718379