Garcia diu que Carrasco "rectifica tard amb les propostes de Comerç de Compromís"
El valencianiste creu que l'alcaldessa "fracassa amb les ajudes històriques" a este sector
El portaveu de Compromís per Castelló a l'Ajuntament de Castelló, Ignasi Garcia, ha assenyalat que l’alcaldessa Begoña Carrasco ha incomplert els seus propis anuncis sobre les ajudes al comerç local afectat per la Zona de Baixes Emissions (ZBE). El valencianiste ha recordat que la popular va arribar a anunciar fins a 4,9 milions d’euros en convocatòries “històriques”, però la realitat és que a hores d’ara només s’han executat 1,145 milions, és a dir, menys del 25% del compromés.
Segons ha remarcat la coalició, aquestes convocatòries han anat quedant sense executar en gran part, evidenciant que no han funcionat. Carrasco va començar anunciant 2 milions d’euros, dels quals només es van repartir 90.000. Posteriorment, va ampliar la quantia progressivament fins a arribar a 4,9 milions, però en total només s’han materialitzat 765.852,5 euros en la segona tanda i 379913,52 en les últimes. En conjunt, 1,145.762,02 milions dels quasi cinc milions promesos, un resultat que la coalició qualifica de “fracàs” de les ajudes històriques de l’alcaldessa.
Per a la formació, les bases d’estes ajudes van nàixer mal dissenyades i deixaven fora negocis també afectats, com els situats en entresols, la qual cosa va llastar l’execució. Ja en febrer, Compromís va advertir que el model del PP no funcionaria i va proposar aprofitar els romanents no gastats per reforçar els Bons Comercials fins a un mínim de 500.000 euros i garantir que arribaren a nous usuaris, incloure els comerços en entresols dins de les ajudes, millorar la senyalització d’accés a la ZBE i establir acords amb pàrquings públics per oferir hores gratuïtes o preus reduïts a la clientela del comerç local.
En aquesta línia, el portaveu de Compromís, Ignasi Garcia, subratlla: “Per sort s’ha adonat del que li vam advertir Compromís, i ha començat a rectificar destinant aquests recursos a polítiques que també promouen el nostre comerç local i que són necessàries, com són els bons comercials o el pàrquing gratuït per als clients del xicotet comerç de Castelló, que recordem representa el 16% dels treballadors i treballadores de la nostra ciutat”.
Ara bé, Compromís ha recordat que, quan va defensar aquestes propostes fa set mesos, el govern del PP i Vox les va rebutjar i fins i tot les va qualificar de “pataleta infantil”. Ara Carrasco ha rectificat i ha assumit algunes d’aquestes mesures, però després d’haver fet perdre mesos molt valuosos al comerç local de Castelló. La coalició reclama, en aquest sentit, que els bons comercials i les ajudes complementàries es posen en circulació “quan abans millor” per garantir-ne l’eficàcia i reitera la seua voluntat de treballar des del diàleg per reforçar el comerç local de la ciutat.
- Intensa tormenta de madrugada en Castellón... y vuelve el caos a la avenida Valencia
- El Grau de Castelló amanece con un cromlech megalítico
- El local de un 'buque insignia' del comercio de Castelló encuentra nuevo inquilino
- La despedida de un comercio histórico de Castelló: más de un siglo entre suelas y tacones de zapatos
- Aquí tienes la otra medida municipal para facilitar el pago de la tasa de la basura de 2025 en Castelló
- Los alumnos de un centro de Castellón comienzan el curso gracias a los bomberos
- Ya hay fecha exacta de apertura del 'megastore' de Druni en Castelló, que cerrará una de sus tiendas
- ¿Cómo puedes beneficiarte de descuentos en la tasa de basuras de Castelló?