Las nuevas normas para bonificar la tasa de la basura en Castelló

Castelló cuenta desde esta semana con nuevas normas para bonificar la tasa de la basura. El Ayuntamiento de la capital de la Plana se ha visto obligado a arbitrar una medida diferente para obtener bonificaciones en la tasa de la basura a la que hasta ahora estaba en funcionamiento debido a la «picaresca ciudadana que se ha detectado en las últimas semanas». Esta se basaba en la presentación en los ecoparques (tanto el fijo como los móviles), por parte de una sola persona, de varios DNI de amigos, vecinos o familiares asociados al depósito de un residuo diferente, en la mayoría de los casos de escaso tamaño, aseguraron fuentes municipales al periódico Mediterráneo. De esta forma, a partir de ahora esta regulación se ha intensificado y solamente el titular del recibo de la tasa de la basura es el que puede depositar (presentando su DNI) el residuo pertinente en los ecoparques para poder beneficiarse de los descuentos en este impuesto el próximo año.

¿Que pasa con las personas que no se pueden desplazar por motivos de salud? En el caso de que un vecino o vecina con el recibo de la basura a su nombre no se pueda desplazar por motivos de salud (mayores, enfermos, dependientes), el Ayuntamiento de Castelló autoriza que, a partir de hoy mismo, pueda ir otro castellonense cercano a esta con el DNI de la persona impedida y depositar en el ecoparque (fijo y móvil) el residuo para que esta también pueda obtener la bonificación pertinente para el próximo año.

«Es una medida de control para que no se desmadre esta picaresca que hemos detectado», continuaron las mismas fuentes a este diario.

En cuanto a la utilización de la tarjeta ciudadana para obtener esta bonificación, desde el consistorio de la capital de la Plana destacaron que se está preparando este sistema para que entre en funcionamiento en 2026 y para que sea a través de este plástico donde se contabilicen directamente las bonificaciones sin necesidad de presentar el DNI. Al principio, habrá un periodo de tiempo en el que convivan los dos sistemas para ocasionar las menos molestias posibles a la ciudadanía.

Además, las ordenanzas fiscales del año que viene contemplarán bonificaciones en la tasa de la basura, también para los inquilinos. El consistorio trabaja en cómo lo plasmará para beneficiar a la mayor cantidad de castellonenses posible y, principalmente, en lo que hace referencia a los arrendamientos. Esta fue una medida reivindicada por los vecinos que están alquilados cuando el consistorio anunció las rebajas en la tasa de la basura, este año.