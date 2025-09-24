El que ha de saber a partir de hui si té un gos a Castelló
Tota la informació
Castelló activa hui el nou reglament d’ús dels 12 espais d’esplai caní que la junta de govern va aprovar el mes de juliol passat i que contempla l’obertura d’estos recintes municipals de 8.00 a 22.00 hores, per la qual cosa el seu ús fora d’este horari serà sancionable. D’esta manera, els amos de gossos usuaris d’estos espais hauran de complir amb les normes establides i regulades per primera vegada amb la finalitat de potenciar la convivència entre les mascotes i els veïns.
La normativa que ahir va publicar el Butlletí Oficial de la Província (BOP) i que ja és d’obligat compliment prohibix l’entrada de menjar tant per a persones com per a animals en estes zones, incloent-hi llepolies per als cans, ja que estes poden ser motiu de disputa entre estos. Tampoc està permés la utilització de joguets o elements per a cans com a pilotes o xiulets per a evitar conflictes entre els gossos o situacions de tensió, així com l’accés a gosses en zel, animals sense vacunes o malalts.
El document també arreplega que els gossos potencialment perillosos hauran d’usar el morrió dins de les zones d’esplai i les mascotes hauran d’estar censades i amb les vacunes i tractaments veterinaris en vigor.
Els amos d’estos animals també hauran de complir una sèrie de responsabilitats contemplades en la nova norma. Així, si bé són els servicis municipals els que mantenen, netegen i cuiden estes zones d’esplai, és obligatori arreplegar els excrements dels gossos per part dels propietaris, així com ruixar els orines amb aigua a fi de minimitzar l’olor i la brutícia del recinte. L’ús del collaret també és un requisit imprescindible ja que, d’esta manera, s’identifica que els gossos són responsabilitat d’algú i permet determinar de manera ràpida si ha accedit algun animal de carrer o abandonat. Malgrat que estes zones estan barrades, per la qual cosa en un principi els gossos no poden escapar-se ni eixir són la col·laboració del seu propietari, és important que no es perda de vista a les mascotes canines i que estes no suposen una molèstia o incomoden a la resta.
Cada una de les zones d’esplai que hi ha a la capital de la Plana, així mateix, compten en la actualitat amb un cartell informatiu on en el qual s’arrepleguen l’horari i les normes a complir a l’interior d’estes per part dels propietaris del gossos.
