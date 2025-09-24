Plan de choque contra la suciedad en Castelló: los caminos y acequias que adecua el Ayuntamiento

El concejal de Empleo, Juan Carlos Redondo, junto a la teniente alcalde del Grau, Ester Giner, han visitado este miércoles las inmediaciones de la Marjaleria donde actualmente 45 trabajadores contratados en el Programa de Empleo Agrario del Servicio Público de empleo Estatal (SEPE), están realizando labores de adecuación y limpieza.

Concretamente Redondo ha explicado que se trata de 40 peones y 5 capataces que desde el pasado 1 de julio y hasta el 30 de septiembre están realizando labores esenciales como son la limpieza y desbroce de caminos en diferentes partidas de la ciudad como es el caso de la Marjaleria, Benadresa, Bovalar y otros puntos de Castellón.

El edil ha subrayado, a este respecto, que “para este gobierno la inserción laboral y el empleo son prioritarios y en este caso además se conjugan con la necesidad de mantener y cuidar el entorno rural de la ciudad”.

De este modo ha destacado que “un año más, la concejalía de Empleo de forma coordinada con la de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, ha puesto en marcha Programa de Empleo Agrario del Servicio Público para el que hemos destinado una partida de 269.464,50€ que ha permitido contratar a 45 personas, durante 3 meses”.

Por su parte, la teniente alcalde del Grau, Ester Giner ha puesto en valor los trabajos realizados señalando que “seguimos apostando por la inserción laboral directa, dando empleo a 45 personas de la ciudad para que realicen trabajos necesarios que mejoran en el entorno de la Marjalería, como son la limpieza de caminos rurales y paredes de acequias, aspectos que son fundamentales para la actividad agrícola de la zona”.

Adecuación en Marjalería, Bovalar, Benadresa, Mestrets y otras partidas

Concretamente, los trabajos han consistido en limpieza de caminos rurales y desbroce en diferentes zonas y partidas de la ciudad. En la zona de la Marjaleria se ha actuado en los caminos; Donación, Obra, Brosser, Boles, Cami Fondo, Senillar, Cadernera, entrador Marques, Serrallo, Verderol. Mussol, Fadrell. Camino las Villas, Senda Verde, Calle Bucanero, Camino Viejo del Mar, Cami Tallat, Cami Mestrets, Camino Bajamar, Camino Coloma, Camino Borrassa, Cami Enrier, Camino La parra, Carrerassa de Senillar, Almalafa, Brunella, Martín pescador, Camino Entrilles, Serradal Viejo, Camino Pit Rojet, Molinera, Camino La Gallenca, Caminasset del Torrat, 1º Canal, Mota Dercha, Mota Izquierda, Camino la Mota, Camino Fadrell, Sol del Riu.

También se ha trabajado en Benadresa en los caminos: Cuadra de Ros, Cuadra Breva, Cuadra Segona, Cuadra de Sancho, Camino Viejo de Ribessalbes, Cuadra Giner, Venta los Ángeles, Cuadra Casanya, Cuadra Portoles, Cuadra Villalón.

Así como en Bovalar, Cami Collet. Mestrets, el camino de acceso a Penyeta Roja.

Del mismo modo se ha realizado limpieza en los caminos escolares de las partidas de Benadresa, Bovalar y Marjaleria y se han adecentado los caminos de otras partidas como son; Pi Gros, Camino Enramá en la partida la Magdalena, Camino Carretera Borriol, caminos de los alrededores del cementerio municipal, en la Cuadra Los Cubos, en la parcela frente los juzgados, también en los alrededores del Recinto de Ferias y Mercados, en el Camino el Tallat, en el Moli la Font y en Sant Joanet de la Font.

Finalmente Redondo ha recordado que, el Programa de Fomento del Empleo Agrario se impulsa cada año con la premisa de que las administraciones locales contraten a personas desempleadas, preferentemente eventuales agrarias, con el objetivo de favorecer la inserción laboral durante la temporada estival, dado que es un momento en el que el sector agrícola percibe un aumento del paro, al concluir la campaña de la naranja.