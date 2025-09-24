El PP responde al PSOE por la bonificación del 'basurazo' en Castelló: "Mienten"

Espadas en alto por las nuevas normas para bonificar la tasa de la basura por parte del Ayuntamiento de Castelló. Tras la denuncia del portavoz adjunto del grupo municipal del PSOE, José Luis López, que este miércoles ha criticado que solamente pueda ir a reciclar a los ecoparques el titular del recibo de la tasa de la basura debido a la "picaresca ciudadana", según ha adelantado Mediterráneo en su edición de hoy, el concejal de Hacienda, Juan Carlos Redondo, ha desmentido "rotundamente" estas acusaciones del socialista José Luis López, referentes a la bonificación de la tasa de basuras.

“Mientras desde el gobierno municipal tratamos de paliar a los castellonenses el impacto del basurazo impuesto por Pedro Sánchez, con una serie de medidas con las que pretendemos que los vecinos paguen menos, el PSOE se dedica a mentir descaradamente a los castellonenses impidiendo que se beneficien de las bonificaciones fiscales que están en marcha y que continuarán el próximo año”, ha explicado Redondo.

“En ningún momento desde el equipo de gobierno se han puesto trabas a los vecinos para acceder a la bonificación del 50% en la tasa de basuras por las visitas al ecoparque. Lo único que hemos hecho es controlar que se haga un buen uso y frenar la picaresca de algunos que pretendían acumular bonificaciones presentando varios DNI en un solo viaje lo , que podía suponer un auténtico fraude”, ha aclarado Redondo.

Y ha añadido que la ciudadanía "está respondiendo de manera ejemplar. A día 22 de septiembre ya se han registrado casi 150.000 visitas al ecoparque. Y quiero aclarar también que no es cierto que quien no tenga la tarjeta ciudadana quedará fuera. Basta con presentar el DNI y hasta que la tarjeta ciudadana esté plenamente implantada convivirán ambos sistemas (DNI y Tarjeta Ciudadana). Los derechos de los vecinos de Castellón están garantizados frente al basurazo impuesto por Pedro Sánchez a todos los Ayuntamientos de España, no solo al nuestro”.

Respecto a la reorganización de los medios humanos de que dispone el Ayuntamiento para contribuir a una ciudad sostenible y limpia, “vamos a seguir dedicando esfuerzos en este sentido, con más personal a pie de calle para que las calles y plazas presenten la mejor imagen”. Cabe recordar, además, la reciente instalación de seis nuevos puntos limpios de proximidad en los grupos Benadressa, Venta Nova, la Choquera, Roser, Perpetuo Socorro y en el barrio de Tombatossals. “El objetivo de estos es fomentar el reciclaje dando facilidades a los vecinos, para que lo puedan hacer en sus barrios y a cualquier hora del día”, ha concluido Redondo.