El PSPV denuncia que Carrasco acepta sin protestar el ninguneo de Mazón a Castelló
El secretario general local, Rafa Simó, asegura que el presidente de la Generalitat "se limita a repetir anuncios ya conocidos"
El PSPV-PSOE de Castelló ha denunciado, a través de su secretario general, Rafa Simó, ha denunciado que el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, “ha vuelto a ningunear a Castelló en el debate de política general, sin ningún proyecto nuevo para la ciudad".
Simó ha afirmado que "se limita a repetir anuncios ya conocidos como el TRAM, el Hospital General o la Ronda Oeste, todos ellos heredados del Botànic”. “Castelló merece más que continuar con la tramitación que se encontraron”, según el secretario general local de los socialistas.
Simó ha remarcado que “en un debate clave para marcar el futuro de la Comunitat, Castelló no ha tenido ni una sola mención en materia de formación profesional, nuevos centros educativos, conservatorios, el edificio de Correos o el proyecto de los antiguos cines del puerto”. “Nuestra ciudad no puede continuar condenada al olvido mientras Mazón hace chistes sobre el chorlitejo patinegro”, en palabras del secretario general.
El dirigente socialista ha lamentado también la actitud de la alcaldesa de la ciudad. “Lo más grave es que la señora Carrasco se conforme y acepto este desprecio. Está cómoda con que Mazón no aporto nada nuevo para Castelló y una alcaldesa tendría que defender la ciudad ante cualquier presidente, sea del partido que sea, pero ella prefiere callar y mirar hacia otro lado”, ha apuntado.
“Es el momento de elegir: o se está con Mazón y su silencio, o se está con Castelló y con el futuro que la ciudad merece. Y si el PP no defiende el que necesita Castelló, nosotros lo haremos en las Cortes Valencianas”, ha concluido el secretario general de los socialistas en la capital de La Plana.
- Intensa tormenta de madrugada en Castellón... y vuelve el caos a la avenida Valencia
- El Grau de Castelló amanece con un cromlech megalítico
- El local de un 'buque insignia' del comercio de Castelló encuentra nuevo inquilino
- La despedida de un comercio histórico de Castelló: más de un siglo entre suelas y tacones de zapatos
- Aquí tienes la otra medida municipal para facilitar el pago de la tasa de la basura de 2025 en Castelló
- Los alumnos de un centro de Castellón comienzan el curso gracias a los bomberos
- Ya hay fecha exacta de apertura del 'megastore' de Druni en Castelló, que cerrará una de sus tiendas
- ¿Cómo puedes beneficiarte de descuentos en la tasa de basuras de Castelló?