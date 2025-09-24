El PSPV denuncia que Carrasco acepta sin protestar el ninguneo de Mazón a Castelló

El PSPV-PSOE de Castelló ha denunciado, a través de su secretario general, Rafa Simó, ha denunciado que el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, “ha vuelto a ningunear a Castelló en el debate de política general, sin ningún proyecto nuevo para la ciudad".

Simó ha afirmado que "se limita a repetir anuncios ya conocidos como el TRAM, el Hospital General o la Ronda Oeste, todos ellos heredados del Botànic”. “Castelló merece más que continuar con la tramitación que se encontraron”, según el secretario general local de los socialistas.

Simó ha remarcado que “en un debate clave para marcar el futuro de la Comunitat, Castelló no ha tenido ni una sola mención en materia de formación profesional, nuevos centros educativos, conservatorios, el edificio de Correos o el proyecto de los antiguos cines del puerto”. “Nuestra ciudad no puede continuar condenada al olvido mientras Mazón hace chistes sobre el chorlitejo patinegro”, en palabras del secretario general.

El dirigente socialista ha lamentado también la actitud de la alcaldesa de la ciudad. “Lo más grave es que la señora Carrasco se conforme y acepto este desprecio. Está cómoda con que Mazón no aporto nada nuevo para Castelló y una alcaldesa tendría que defender la ciudad ante cualquier presidente, sea del partido que sea, pero ella prefiere callar y mirar hacia otro lado”, ha apuntado.

“Es el momento de elegir: o se está con Mazón y su silencio, o se está con Castelló y con el futuro que la ciudad merece. Y si el PP no defiende el que necesita Castelló, nosotros lo haremos en las Cortes Valencianas”, ha concluido el secretario general de los socialistas en la capital de La Plana.